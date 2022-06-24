 

Певец Юлиан раскрыл суть разговора с Елизаветой II на приеме после концерта

24.06.2022, 19:25, Разное
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Певец Юлиан раскрыл Лере Кудрявцевой суть разговора с Елизаветой II. Он состоялся после концерта, на котором присутствовал даже Борис Ельцин.
В свое время Юлиан считался востребованным артистом, отличавшимся хорошим вкусом. Исполнитель первым в РФ стал появляться на публике в удлиненных пиджаках, расшитых стразами и узорами. Его творчество и наряды часто обсуждали в СМИ. Многие считали, что его поддерживают большие лица. Поводы для таких слухов были, ведь сама королева Великобритании посетила один из концертов россиянина.
«Я выступал перед Елизаветой II, когда еще не было гимна России. С Ельциным чай никогда не пил. Просто, наверное, я талантливый. Хорошо помню то выступление. Артистов попросили подготовить всего три номера, чтобы королева не устала. Я представлял эстраду, Максим Васильев – балет, оперу отдали Зурабу Соткилаве», – пояснил Юлиан в передаче «Секрет на миллион».
После концерта состоялся небольшой прием. Елизавета II на нем подошла к артисту и на английском языке произнесла: «Мальчик, будь счастлив!». Ельцин хлопнул певца по плечу. Последним указом он удостоил Юлиана звания народного артиста.

Источник: teleprogramma.pro



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