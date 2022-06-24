Кошмал вспомнила ужасную зажатость на съемках с Добронравовым в «Сватах»

Анна Кошмал поделилась воспоминаниями о съемках в популярном сериале «Сваты». Как оказалось, в сценах с Федором Добронравовым тогда еще начинающая актриса испытывала ужасную зажатость.

Украинская киноактриса Анна Кошмал приобрела популярность благодаря сериалу «Сваты», который уже который год снова и снова покоряет сердца зрителей России, Украины и других стран. Кроме того, 27-летняя звезда кино и телевидения известна по ролям в картинах «Хороший парень», «Сашка» и « Село на миллион», снятых у нее на родине. В «Сватах артистка запомнилась блестящим воплощением образа Жени Ковалевой. На ее счету две номинации на национальную премию «Телетриумф». Однако, как пояснила сама звезда, ей было нелегко играть в некоторых фильмах, в частности, и в рейтинговых «Сватах».

Так, она была чувствовала сильную зажатость рядом с таким знаменитым мэтром кино, как Федор Добронравов. Этот сериал стал для нее настоящим испытанием на прочность, но именно благодаря «Сватам» Анна Кошмал почувствовала себя настоящим профи и поверила в свои силы. Стоит отметить, что до начала съемок девушка только закончила актерские курсы и не имела особого образования или опыта. Тем белее радостной для нее была новость о том, что именно ее утвердили на роль. А встретившись на площадке съемок сериала с маститыми коллегами, она получила большую поддержку, особенно от Добронравова.

Свой первый день в сватах она вспоминает, как «каторгу», анна Кошмал сильно переживала, как ее примут коллеги, и боялась оплошать. Федора Добронравова она до этого видела по телевидению в сериалах. Поэтому особенно приятно было для актрисы, когда маститые профессионалы оказали ей поддержку и раскрыли некоторые секреты своей работы. Благодаря этому, у Кошмал исчезли неуклюжесть в движениях, смущение и скованность, что помогло ей стать любимицей зрителей.

Источник: teleprogramma.pro