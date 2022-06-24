 

Кошмал вспомнила ужасную зажатость на съемках с Добронравовым в «Сватах»

24.06.2022, 19:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Анна Кошмал поделилась воспоминаниями о съемках в популярном сериале «Сваты». Как оказалось, в сценах с Федором Добронравовым тогда еще начинающая актриса испытывала ужасную зажатость.
Украинская киноактриса Анна Кошмал приобрела популярность благодаря сериалу «Сваты», который уже который год снова и снова покоряет сердца зрителей России, Украины и других стран. Кроме того, 27-летняя звезда кино и телевидения известна по ролям в картинах «Хороший парень», «Сашка» и « Село на миллион», снятых у нее на родине. В «Сватах артистка запомнилась блестящим воплощением образа Жени Ковалевой. На ее счету две номинации на национальную премию «Телетриумф». Однако, как пояснила сама звезда, ей было нелегко играть в некоторых фильмах, в частности, и в рейтинговых «Сватах».

Так, она была чувствовала сильную зажатость рядом с таким знаменитым мэтром кино, как Федор Добронравов. Этот сериал стал для нее настоящим испытанием на прочность, но именно благодаря «Сватам» Анна Кошмал почувствовала себя настоящим профи и поверила в свои силы. Стоит отметить, что до начала съемок девушка только закончила актерские курсы и не имела особого образования или опыта. Тем белее радостной для нее была новость о том, что именно ее утвердили на роль. А встретившись на площадке съемок сериала с маститыми коллегами, она получила большую поддержку, особенно от Добронравова.

Свой первый день в сватах она вспоминает, как «каторгу», анна Кошмал сильно переживала, как ее примут коллеги, и боялась оплошать. Федора Добронравова она до этого видела по телевидению в сериалах. Поэтому особенно приятно было для актрисы, когда маститые профессионалы оказали ей поддержку и раскрыли некоторые секреты своей работы. Благодаря этому, у Кошмал исчезли неуклюжесть в движениях, смущение и скованность, что помогло ей стать любимицей зрителей.

Источник: teleprogramma.pro



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.05.22 / Странный объект обнаружили астрономы в тысячи световых лет от Земли

18.08.20 / Праздник приходит в (белорусское) гестапо

20.02.22 / Мнение: Патрик Ланкастер на Донбассе

23.06.21 / Агата Муцениеце, Варвара Шмыкова, Даня Милохин и другие на премьере в Москве

25.02.22 / Мнение: Британия вознамерилась разрушить Россию, превентивные иски за хейт-спич и лекарство от депрессии

20.08.20 / Скандалы: Пригожин во второй раз готов помочь Навальному

06.12.21 / Митрофанов день: Что нельзя делать 6 декабря

26.01.22 / Мнение: Гонка за утонувшим F-35

18.12.20 / Битва с НЛО в небе над Лос-Анджелесом в 1942 году

05.10.20 / Беременная Эльза Хоск снялась в откровенной фотосессии и обнародовала пол будущего малыша

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика