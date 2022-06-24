Елена Ксенофонтова высказалась об уехавших отечественных звездах

Елена Ксенофонтова прокомментировала ситуацию с уехавшимдерации. и за границу отечественными селебрити. Звезда сериала «Кухня» высказала уверенность в личной ответственности каждого за принимаемые им решения.

Из-за осложнившейся геополитической ситуации в мире некоторые российские знаменитости поспешили покинуть территорию Российской Федерации. Среди них были как музыкальные звезды, так и юмористы, артисты театра и кино, общественные деятели и журналисты. При этом многие оставшиеся в стране селебрити остались верны политике властей РФ, поддерживая их действия и проводимую спецоперацию на Украине. Среди таких патриотически настроенных звезд оказалась и одна из актрис сериала “Кухня”. Девушка уверена, что покидать свое государство или не покидать, каждый должен решать для себя сам.

Что же до осуждения, то каждый в итоге предстанет перед судом Бога. Лично она не намерена выезжать из России, оставляя страну в такую трудную минуту. Если артистка и поедет куда либо за границу, то только для того, чтобы отдохнуть с детьми. Однако после этого сразу же вернется на родину, чтобы и далее работать на ее благо.

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