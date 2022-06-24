На роду написано: 52-летний Маликова должен лечь в гроб раньше Шатунова

Таролог-нумеролог Александр Ларионов отметил, что, конечно, перед смертью все равны, а разгадать ее планы довольно сложно. Тем не менее в нумерологии есть определенные ключи, которые могут помочь распознать возможный срок ухода человека в иной мир.

“Так, можно проследить, что первым из жизни ушел Евгений Белоусов, при этом его число судьбы – 3 (10.09.1964 – сумма даты рождения). Далее следует Юрий Шатунов, который ушел также скоропостижно на днях. Его число судьбы – 8 (06.09.1973)”, – говорит эксперт.

И певец Женя Белоусов действительно скончался рано, одним из первых из того поколения – в 1997 году, в возрасте 32 лет. Как оказалось, есть несколько звезд, которые могли уйти в мир иной между Белоусовым и солистом “Ласкового мая”. По логике нумерологии, 52-летний Дмитрий Маликов и 54-летний Владимир Пресняков должны лечь в гроб раньше Юрия Шатунова. По сути, у них это было на роду написано, но каким-то образом они обманули смерть.

“Ныне живущие (и дай Бог им прожить еще очень долго) Владимир Пресняков и Дмитрий Маликов имеют одну и ту же цифру числа судьбы – 11 (29.03.1968 и 29.01.1970 соответственно). Однако стоит обратить внимание, что 11 – в сумме дает 2. Можно предположить, что они обманули рок и остались жить несмотря на зловещие совпадения в нумерологии, ведь 2 идет раньше, чем числа судьбы Белоусова и Шатунова”, – говорит Александр Ларионов.

Также нумеролог пояснил, что тень цифры 11 или 2 – долгая, но, возможно, сложная жизнь. “Двойкам, в силу их восприимчивости и интуиции, действительно иногда удается изменить ход событий. Остается загадкой, чья сила двойки окажется сильнее, и кто проживет дольше”, – подытожил эксперт.