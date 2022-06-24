Сидим на диете и занимаемся спортом, а результата нет: три возможные причины, почему похудеть не получается

Многие женщины меняют свой рацион, едят больше овощей и меньше углеводов, занимаются йогой, бегают в парке, ежедневно тренируются, но все равно не худеют. Почему же так происходит? Нужно помнить, что человеческий организм чрезвычайно сложен, ему нужны не только диета и спорт для избавления от лишнего веса. Ниже будут представлены три причины, по которым может не получаться похудеть.

1. Дисбаланс сахара в крови

Уровень сахара в крови может незначительно меняться в течение дня. Однако когда есть существенный дисбаланс, он способен повлиять на процесс похудения. Почему? Все дело в инсулине — гормоне, влияющем на массу тела.

Дисбаланс уровня сахара в крови воздействует на уровень инсулина, а когда показатели инсулина снижаются, это может создать препятствия на пути к избавлению от лишнего веса. Чаще всего причиной является неправильное питание. Когда организм вместо полезных волокон и жиров получает много простых углеводов, уровень сахара в крови резко повышается.

Чтобы избежать резких колебаний, а вместе с ними и набора веса, убедитесь в сбалансированности потребляемых микроэлементов. Употребляйте сложные, качественные углеводы, в виде цельнозерновых продуктов и овощей с высоким содержанием клетчатки, полезные жиры (оливковое масло и масло авокадо), а также белок растительного или животного происхождения.

2. Прогестерон «украден» стрессом

Во время стресса или тревоги тело вырабатывает кортизол. Для этого процесса организму нужен прогестерон. Выходит, часть необходимого для женского здоровья гормона уходит на борьбу со стрессом, оставляя совсем небольшие запасы. И тут простая зависимость — чем сильнее тревожный фактор, тем выше кортизол и ниже прогестерон.

Отсюда и появляется гормональный дисбаланс, мешающий женщине похудеть. Кроме того, хронический стресс истощает запасы витаминов и минералов в организме, делая его более уязвимым для болезней и снижая запасы энергии для активной деятельности.

3. Кишечная флора не дает похудеть

Времена, когда для похудения требовалась только экстремальная диета, давно прошли. Или, по крайней мере, так должно быть. Как уже было сказано, человеческое тело, особенно женское, имеет чрезвычайно сложное строение. К примеру, мало кто знает, что кишечная флора и здоровье пищеварительной системы играют ключевую роль в поддержании нормального веса.

Когда беспокоят вздутие живота, запоры и спазмы, то это говорит о несбалансированной микрофлоре ЖКТ. В такой среде будет сложно поддерживать правильное и полноценное пищеварение, а значит, будет сложно похудеть и привести фигуру в порядок.

Но есть решение данной проблемы. Питайтесь более разнообразно, чтобы изменить микрофлору в положительную сторону. Таким образом, пищеварение улучшится, а организм сможет вывести излишки эстрогена, восстановив гормональный баланс.