То, что нужно для отпуска и жаркой погоды: как сделать черепаховый маникюр в домашних условиях

Черепаховый маникюр весьма востребован в этом сезоне. Если раньше с принтом черепахи больше ассоциировались оправы очков или сумки, то сегодня ногти, принтованные черепаховым рисунком, сделают вас ультрамодной персоной. Самое интересное, что создать такой принт можно самостоятельно.

Почему стоит выбирать черепаховый принт

В первую очередь потому, что он входит в число животных принтов, что в этом сезоне весьма актуально.

И, во-вторых, как раз потому что черепаховый рисунок не так тривиален, как леопардовые пятна или тигровые полосы.

Что понадобится для самостоятельного создания принта

Вы можете создать этот уникальный дизайн самостоятельно, для этого потребуется не так уж много материалов.

Приготовьте:

лак-основу; два-три оттенка нюдового лака; черный лак; жидкость для снятия лака или специальный разбавитель; кисточка для нейл-арта; алюминиевая фольга для запекания (небольшой кусочек).

Приступаем к работе

Первым делом сделайте маникюр и придайте ногтям необходимую форму. Чем чище будет ногтевое ложе (без кутикулы и наросшего птеригия), тем аккуратнее получится покрытие.

Нанесите базовый слой лака в мягкой оранжевой гамме. Покройте базовым слоем все ногти, дайте лаку как следует просохнуть и приступайте к следующему шагу.

Возьмите кусочек алюминиевой фольги и немного сомните его. Капните небольшую каплю лака чуть более темного оттенка, чем базовое покрытие. Добавьте каплю разбавителя для лака или средства для снятия лака. С помощью кисточки перемешайте субстанцию и аккуратно нанесите небольшие пятна произвольной формы на ногти.

Дайте пятнам просохнуть. На фольге замешайте еще один цвет, более темного оттенка (его можно получить путем добавления черного или коричневого лака к предыдущему цвету) и вновь разбавьте его.

Нанесите полученный цвет поверх первого слоя пятен, стараясь полностью не перекрыть предыдущее пятно.

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Вы можете произвольно добавлять более светлые или темные оттенки к ранее нанесенным пятнам, размывать границы уже готовых пятен или ставить точечные штрихи. Принт все равно будет выглядеть очень красиво.

Не стремитесь делать пятна правильной формы. Добавляйте каждый новый слой без симметрии или четких границ.

Убедитесь, что все слои лака хорошо высохли, и покройте ногти завершающим слоем прозрачного лака.

Помните, что чем больше слоев вы нанесете, тем больше будет нужно времени для полного высыхания лака.

Вот так просто можно создать актуальный дизайн ногтей.