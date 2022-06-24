Fox раскритиковал профессионального разжигателя войн за «присвоение» украинского кризиса

Обозреватель The Washington Post Макс Бут на этой неделе, высказываясь о спеоперации на Украине, призвал американцев думать о ней не как о чьём-то чужом конфликте, а как о «нашей войне», заметили на Fox News. Как подчеркнул ведущий канала Такер Карлсон, в таких заявлениях Бута нет ничего удивительного: он уже много лет работает профессиональным разжигателем войн и в разные годы призывал к вторжению в самые разные страны — от Ирака до Саудовской Аравии, КНДР и Пакистана.

Журналист Макс Бут на этой неделе опять выступал на MSNBC — и угадайте, о чём он говорил? Догадаетесь? А о единственном, что привносит хоть какую-то радость в его жалкую и несчастную жизнь — то есть о войне, о том, как другие люди друг друга заживо жарят.

Макс Бут рассказал о том, что в его новой любимой войне, которой стали боевые действия на Украине, произошла очередная эскалация. Вот, послушайте.

МАКС БУТ, обозреватель The Washington Post: На мой взгляд, ключевой здесь момент вот в чём: нам надо понять, что мы неправильно осмысливаем этот конфликт, так как мы всё ещё думаем о нём, как об «их» конфликте — думаем, что воюют украинцы. А нам нужно думать, что это наша война. <…> Мы отказываемся поставлять нужные украинцам беспилотники Gray Eagle, не передаём им достаточно ракетных систем залпового огня — а ведь мы все вместе взятые можем и должны пойти дальше, ведь нам надо понять, что украинцы сейчас находятся на передовой нашей баталии.

«Это наша война!». Слышали, жители Дубьюка, Бангора, Галфпорта и Спокана? Это не их, а ваша война! Вот только есть одна странность: несмотря на то что это «наша война», Макс Бут почему-то до сих пор сидит в студии MSNBC, а на ногах у него — удобная женская обувь марки Sofft. То есть хотя этот конфликт имеет историческое значение для всего мира, а к тому же является нашей личной собственностью, Макс Бут в этой «его войне» почему-то взаправду не сражается.

А ещё более странно то, что Макс Бут даже получку не направляет на финансирование «нашей войны». Вместо этого он делает то же, что и всегда — то есть продвигает эту «нашу войну» в массы. А это ведь далеко не первый для него конфликт в этом плане. На своём долгом, но отнюдь не отличающимся разнообразием творческом пути в качестве разжигателя войн, он требовал вторжения американских войск в такое количество разных стран, что голова идёт кругом.

Бут призывал вторгнуться и в Сирию, и в Иран, говорил о необходимости «горячей» войны против Северной Кореи, и даже хотел воевать против Саудовской Аравии. Цитирую: «Раз американские вооружённые силы так споро разделались с матёрым головорезом калибра Саддама Хуссейна, только представьте, что они могут сделать с размякшей и изнеженной королевской семьёй Саудов». Вот так в своё время писал Бут — и наверняка параллельно всё это себе и представлял, причём во всех подробностях.

Такого, конечно, не случилось, и в Мекку наши войска не вошли — обидно, да? А Макс Бут тогда стал призывать оккупировать Пакистан — Пакистан, у которого есть ядерное оружие! Ага, давайте его оккупируем! — а ещё Сомали: да, это всё тоже были «наши» войны. В 2014 году Бут призвал начать войну против Ливии — и Хиллари Клинтон в итоге эту войну начала. Ну и, разумеется, Бут был одним из главных фанатов «нашей» войны против Ирака. Цитирую: «Когда мы свергнем Саддама, — писал он ещё до вторжения, — мы можем установить в Багдаде режим международного регентства под руководством США вдобавок к тому, который уже есть в Кабуле». «Превратить Ирак в луч надежды для угнетённых народов Ближнего Востока — вот это я понимаю, военная задача исторических масштабов!» «Амбициозная ли это цель? Несомненно. Хватит ли у Америки ресурсов, чтобы её достичь? Здесь тоже никаких сомнений нет».

Ну да, конечно, нам это точно по карману, справимся легко. Но теперь, когда потрачены триллионы долларов и погибли больше миллиона людей, как смотрятся предсказания Макса Бута? Лучше не спрашивайте — у него теперь появился новый конфликт, который он хочет впарить вам. И это «наша» война!

Дата выхода в эфир 22 июня 2022 года.