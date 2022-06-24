Пророссийское ТВ из Ирана: «Закончится плохо» – Европе предрекли поражение в санкционной борьбе с Москвой

Старший помощник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан призвал Евросоюз воздержаться от новых экономических ограничений против России. По его словам, дальнейшее давление на страну будет иметь негативные последствия для блока.



AP

Старший помощник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан предостерёг Евросоюз от введения новых экономических ограничений в отношении Москвы. По его мнению, в санкционном противостоянии с Россией блок ожидает поражение, передаёт Press TV.

«В конце концов, в этой войне (санкций. — ИноТВ) Европа окажется проигравшей из-за экономических проблем. Наши рекомендации сводятся к следующему: нам необходимо остановить санкционный процесс», — заявил венгерский чиновник на полях саммита ЕС в Брюсселе.

«Мы подошли к моменту, когда понимаем, что стратегия, которой мы следовали четыре месяца, дала определённые результаты. Но если так будет продолжаться, то разумным будет предположить, что для Европы всё кончится плохо. Так что надо думать о каком-то (ином выходе из ситуации. — ИноТВ). Переговоры, прекращение огня, мир. Дипломатия — это наше решение», — добавил Орбан.

Помощник венгерского премьера признал, что санкции наносят РФ «немалый ущерб», но она в конечном итоге их «переживёт». Ряд европейских чиновников также полагает, что даже если ЕС полностью прекратит покупать у страны топливо, то она всё равно сможет смягчить последствия запретов, отправляя топливо в Китай и Индию, обращает внимание Press TV.

С начала спецоперации на Украине ЕС ввёл шесть пакетов санкций против России. Среди прочего они включают экспортный контроль, замораживание активов Центробанка и отключение страны от SWIFT, напоминает телеканал.

В то же время Европа не ввела полное эмбарго на импорт нефти и газа из России. Всё дело в том, что некоторые члены блока, включая Венгрию, сильно зависят от российского топлива и добились для себя исключения от выполнения санкций, поясняет Press TV.