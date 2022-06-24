Скандалы: Госдеп ищет «жертв изнасилований» на Украине

Штаты выдают грант на поиск жертв сексуальных преступлений со стороны военнослужащих РФ

В мае – июне посольство США на Украине собралось с мыслями (после паузы в феврале – марте) и активизировалось в плане выдачи грантов. Как следует из американского госпортала grants.gov, несколько траншей нацелены на поиск лояльных США и Киеву активистов в областях, которые контролируют российские военные – прежде всего это часть Запорожья и Херсонской области. Среди основных проектов – поиск жертв сексуальных преступлений со стороны военнослужащих РФ.

На этом конкретные идеи американского внешнеполитического ведомства закончились, по крайней мере они не озвучиваются в документах. Ряд других свежих грантов составлен по принципам «мобилизации резервистов» (участников предыдущих программ департамента) и «присылайте ваши идеи» – то есть Госдеп сейчас, похоже, не знает, что нового предпринять.

Вашингтон готовится к производству новых фейков

Грантовыми вливаниями Госдеп подпитывает работу ячеек своих активистов НКО, находящихся как до, так и за линией фронта. На поиск предполагаемых изнасилованных департамент в июне 2022 года выделил около десятка траншей на общую сумму около 2 млн долларов, следует из карточки гранта-госзакупки . Субсидию разыграли правозащитники, гражданские активисты, представители ЛГБТ-сообщества, союзы ветеранов АТО, этнические и религиозные меньшинства, но «приоритет будет отдаваться организациям гражданского общества, оставшимся или передислоцированным из ранее осаждённых российскими войсками или из временно оккупированных районов».

Делать подборку сексуальных преступлений (среди задач гранта указана также фиксация «военных преступлений») будут 5–12 месяцев, начиная с 1 августа. Как писал «Октагон», Украина – крупнейший получатель средств от Госдепартамента на постсоветском пространстве, где у США на содержании находится широкая сеть НКО (счёт идёт на тысячи получателей).

В документах к гранту на поиск изнасилованных подчёркнуто, что финансирование не может расходоваться на призывы к действиям, противоречащим официальной позиции Госдепа.

То есть Вашингтон ждёт историй – реальных или нет – о преступлениях со стороны российских военнослужащих, несмотря на случаи домогательств, совершённые украинскими солдатами и офицерами.

Например, следователи Следственного комитета России допрашивают замкомандира роты 36-й бригады морской пехоты Сергея Батынского. Военного, который сражался под сине-жёлтым флагом, подозревают в изнасиловании и убийстве беженцев из Мариуполя, пытавшихся покинуть город на велосипеде.

Проект неизбежно создаст условия для выделения материальной помощи тем, кто обвинит российских военных в сексуальных домогательствах без доказательств. Причём это не обязательно должно быть связано с давлением на людей со стороны ВСУ, а из-за бедности местного населения. Программа по поиску «жертв» очевидно превратится в бизнес-схему по производству фейков, отметил эксперт комплексной безопасности, руководитель холдинга «Русь» Роман Насонов. Именно плачевная социально-экономическая ситуация на этих территориях подталкивает немалую часть населения на различные эксперименты при финансовой поддержке Фонда Сороса и подобных структур.

«Я убеждён, что проверять должным образом все истории с изнасилованиями, убийствами не будут, тем более многие “факты” озвучат на принципах анонимности. А вот возможность по-голливудски развернуться “честным” западным СМИ предоставится в полном объёме», — Роман Насонов, эксперт комплексной безопасности, руководитель холдинга «Русь»

– Именно поэтому российские специалисты заранее предупреждают о готовящихся информационных вбросах. Более того, озвучивается и источник финансирования. Простой пример. Вспомним Бучу. Наши военные покинули город – и началось. Мы уже это проходили. Впрочем, есть одна важная деталь. Выводы были сделаны, и больше ни один населённый пункт российские солдаты не оставили. Поэтому основные запланированные съёмки будут вестись на неподконтрольных союзническим (РФ, ДНР, ЛНР) войскам территориях, – считает Насонов.

Эксперт напомнил, что ещё за несколько месяцев до начала специальной военной операции на Украине западные СМИ нарастили своё давление на Кремль и Минобороны РФ:

– Работает эта схема почти безотказно. Сначала идёт информационный вброс. Если отвечаем, получается, что оправдываемся. Не отвечаем – давление нарастает. И фейки рано или поздно всё равно приходится опровергать. Наши специалисты информационной безопасности тоже не бездействуют. Стараются блокировать подобные вбросы или раскрывать их ещё на этапах планирования. Работаем, так сказать, на предупреждение. В любом случае информационная война складывается для нас непросто. Западные НКО, безусловно, угрожают нашей безопасности, – констатирует собеседник.

У грантополучателей должен быть план для единой Украины

Основная часть финансируемых Госдепом направлений работы имеет расплывчатые формулировки, суть которых в распределении денег на поддержку «агентской сети влияния». Объявлена «мобилизация» выпускников различных ранее состоявшихся проектов (Window on America, стипендиатов образовательной программы Фулбрайта и так далее). На конкурс малых грантов направят 225 тыс. долларов плюс премию 50 тыс. долларов. Среди задач – противостояние «злонамеренному влиянию, российской пропаганде и дезинформации, повышение устойчивости граждан к пропаганде и дезинформации посредством повышения медиаграмотности и кибергигиены».

Американские власти также хотят найти желающих сотрудничать журналистов на занятых российскими войсками территориях, на это направление выделено 3 млн долларов.

Финансово поддержат пропагандистские рассылки в перечисленных мессенджерах: популярный на Украине Viber, Telegram, Instagram* (запрещён на территории РФ) и другие.

Одновременно вскрывается проблема недостаточного взаимопонимания между американцами и украинцами. Осенью США свозят в страну несколько десятков украинских учителей-методологов, чтобы те улучшили свои навыки преподавания английского языка, что в конечном счёте «улучшит взаимное понимание народов США и Украины».

Госдеп в одном из грантовых заданий признаётся , что ищет новые идеи для поддержания духа украинцев и не знает, что предпринять в сложившихся обстоятельствах, предлагая им самим генерировать планы для объединения страны: «Организации должны иметь чёткий план создания единой Украины», – по всей видимости, у американцев его нет. Президент США Джо Байден в своей майской статье в The New York Times заявил, что Вашингтон не собирается публично или в частном порядке оказывать давление на Киев, чтобы тот пошёл на территориальные уступки России. Ясно, что план Байдена на те самые 40 млрд долларов – поддержка собственного ВПК.

* Организация признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

Александр Колесников, Тарас Подрез

Оригинал материала: “Октагон”