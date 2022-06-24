Мнение: Доллар становится токсичным

В Рунете жалуются на Тинькофф-банк. Банк ввёл комиссию в 200 долларов на входящие долларовые переводы, так что народ теряет деньги. Заплатил, к примеру, иностранный работодатель 200 долларов дизайнеру, а их целиком Тинькофф и забрал. Или, допустим, сделал клиент возврат по карте, иностранный магазин перевёл ему денежки, а они целиком пошли Тинькоффу. И даже дёрнуться в другой банк нельзя, потому что возврат обычно возможен только по тем реквизитам, откуда пришёл платёж.

Лично я полагаю, что народ жалуется на Тинькофф совершенно напрасно. Проблема не в банке, проблема в долларе. В тех же юанях, к примеру, у Тинькоффа всё по-прежнему, никаких ограничений (ссылка). Помните старую шутку, что за доллар скоро начнут давать в морду? Ну так вот оно, началось.

Тинькофф просто держит нос по ветру и начал немного раньше других. Но его бизнес-логика прозрачна и разумна: доллар стал токсичной дрянью, которая быстро обесценивается, и которую могут заблокировать в любой момент. Нет смысла держать доллары на остатках, нет смысла рисковать деньгами клиентов. Проще отказаться от доллара целиком.

Процесс дедолларизации идёт не только в России, но Россия сыграла в нём важную роль — американцы резко испортили репутацию доллара, украв часть наших ЗВР. Не может быть резервной валюта, которую в любой момент могут превратить в тыкву — вот просто потому, что американцам так захотелось. И это не только моё мнение, про это все сейчас пишут, в том числе и на Западе. Вот, к примеру, из свежего, статья в The Hill (ссылка, английский).

Китай тоже распродаёт долларовые резервы. И дело тут не только в новой валюте БРИКС — просто нет смысла держать деньги в столь ненадёжном активе. При этом несколько месяцев назад доллар был хотя бы удобнее других валют. Теперь всё, он лишился и этого преимущества.

Полагаю, выправить ситуацию США уже не могут физически. Да там и некому уже. Джо Байден вот только что напутал и показал свою шпаргалку журналистам (ссылка). Помощники написали дедушке вот такую инструкцию:

— ТЫ входишь в зал Рузвельта и приветствуешь участников.

— ТЫ садишься на СВОЁ сиденье.

— Входят журналисты.

— ТЫ даёшь короткий комментарий (2 минуты).

— Пресса уходит.

— ТЫ задаёшь вопрос Лиз Шулер, президенту AFL-CIO. Внимание: Лиз будет на встрече виртуально.

— ТЫ благодаришь участников.

— ТЫ уходишь.

Пожалуй, проблемы доллара не решил бы уже даже лучший финансист планеты — слишком поздно. Что касается президента Байдена, то он, кажется, даже не в курсе, что с долларом что-то не так.

Некоторые американцы говорят — да, Джо Байден в деменции, но это неважно, так как страной управляют элиты, а элиты свою хватку не растеряли. К сожалению, поверить в это трудно. Вот, к примеру, свежая новость — сын Илона Маска сменил имя и пол (ссылка).

Напомню, мы живём в 21-м веке, не в 25-м. Смена пола сегодня — это просто кастрация, причём довольно изуверская, оставляющая человека инвалидом. Что-то типа вытянутых черепов у ацтеков и тому подобных издевательств над человеческим организмом. Загуглите «трансгендеры рассказали», там настоящая жесть — смена пола приносит с собой массу сугубо физических проблем. Не случайно каждый второй трансгендер пытается свести счёты с жизнью.

Так вот, если даже самый богатый человек Америки, принимающий активнейшее участие в политической жизни, не смог уберечь своего сына от смены пола, значит система уже пожирает саму себя. На этом фоне Джо Байден выглядит не так уж и плохо. По крайней мере, он смог вырастить сына нормальным американским коррупционером…