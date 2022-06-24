 

Путин сравнил цинизм Запада с поведением Марии-Антуанетты

24.06.2022, 18:17, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Цинизм Запада в отношении дестабилизации глобального сельскохозяйственного производства похож на высказывание о голодных гражданах французской королевы Марии-Антуанетты, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании в формате «БРИКС плюс».

«По-моему, французской королеве Марии-Антуанетте приписывают то, что, глядя из окна своего дворца на толпу голодных бастующих граждан, она равнодушно произнесла когда-то: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные», – приводятся его слова на сайте Кремля.

По словам главы государства, именно с таким цинизмом сейчас некоторые страны Запада, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, и подходят к вопросам подобного рода, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняя экспорт на мировые рынки российского зерна.

Ранее Путин заявил, что урожай зерна в РФ намечается хорошим, страна сможет поставить на мировые рынки 50 млн тонн зерна. Однако он добавил, что усложняется страхование транспорта, перевозящего зерно, сухогрузов, проведение банковских оплат по торговым контрактам.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06.21 / Прокуратура потребовала приговорить к полутора годам тюрьмы ударившего Макрона мужчину

16.01.22 / В Сербии отреагировали на решение о депортации Джоковича

10.09.20 / Экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Киева

28.10.20 / Эрдоган предложил Путину вместе участвовать в решении карабахского кризиса

06.07.21 / Россияне отдали предпочтения товарам отечественного производства

09.12.20 / В Минобороны заявили, что пригласили Бутусова на собеседование

20.04.21 / Россия временно ограничила полеты над Крымом и Черным морем – NOTAM

11.06.21 / Трамп выразил надежду на способность Байдена не уснуть на встрече с Путиным

03.12.20 / Белесков: Азербайджан от серьезных потерь в Карабахе не уберегла даже современная техника. Это стоит помнить тем, кто мечтает о военном освобождении ОРДЛО

25.01.21 / Франция решила провести концерты для оценки рисков заражения коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика