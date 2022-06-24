Шольц: ЕС усомнился в технической причине снижения поставок газа из России

Главы государств и правительств членов Евросоюза не верят в версию Газпрома о технических причинах снижения поставок газа по «Северному потоку – 1», сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС.

«Никто из нас не думает, что технические причины, которые в настоящее время приводятся российским поставщиком для снижения поставок газа, соответствуют действительности. Поэтому все готовятся к тому, чтобы в нужное время принять нужные шаги. В Германии мы уже давно это сделали», – приводит его слова РИА «Новости».

Он напомнил, что в Германии приняли необходимые законы для обеспечения безопасности энергоснабжения.

Ранее сообщалось, что правительство Германии опасается, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну.

Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.

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