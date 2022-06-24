 

Глава Ростуризма рассказала, как ела на Урале пирожки с мухоморами

24.06.2022, 18:16, Новости дня
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Во время посещения Свердловской области довелось попробовать пирожки с мухоморами, поделилась впечатлениями от поездки глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Успела (познакомиться с уральской кухней). Больше всего запомнился пирожок с мухомором. Мне обещали, что я точно останусь жива. Было вкусно и необычно», – передает РИА «Новости» слова главы Ростуризма.

После этого она выразила уверенность, что Екатеринбург может стать центром гастротуризма.

«Туризм без гастрономии невозможен. Я со всеми предпринимателями, которые гастротуризм развивают, пообщалась, и у всех очень четкое понимание, что не нужно никого копировать, нужно создавать свое уникальное, местное», – подчеркнула Догузова.

Ранее Догузова сообщала, что программой кешбэка за туры по РФ с начала 2022 года воспользовались более 2,4 млн человек, они приобрели туров почти на 44 млрд рублей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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