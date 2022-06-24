Гордон раскрыла подробности победы Дробыша над Самбурской в суде

Екатерина Гордон пояснила подробности о суде Виктора Дробыша и Анастасии Самбурской. Победа продюсера над экс-подопечной стала результатом долгой тяжбы.

Анастасия Терехова, более известная как Настастья Самбурская, до сотрудничества с Виктором Дробышем успела сняться в кино и прославиться в качестве фотомодели престижных мужских журналов. В 2016 году музыкальный продюсер отметил ее певческий талант, с его помощью девушка дебютировала на российской эстраде. Заключив контракт с композитором, она, тем не менее, не спешила исполнять все его условия. Из-за этого им прошлось расстаться, причем по доброму договориться исполнительнице и деятелю шоу-бизнеса не удалось. В итоге обе стороны конфликта оказались в суде.

Савеловский городской суд, рассмотрев все поданные сторонами документы, принял решение в пользу Настасьи Самбурской. Таким образом иск Виктора Дробыша. Утверждавшего, что вложил в певицу огромные суммы денег, удовлетворен не был. Однако это не остановило продюсера четвертой «Фабрики звезд» и автора хита для «Бурановских бабушек» на «Евровидении-2012». Заслуженный артист РФ снова обратился в суд и на этот раз смог убедить органы правосудия в своей правоте.

После пересмотра всего фактажа дела, Московский городской суд отменил ранее принятое решение. Новый вердикт предписывает взыскать с Самбурской убытки, которые были нанесены продюсеру невыполнением условий договора. Об этом написала в одной из социальных сетей блогер и ведущая Екатерина Гордон. Причем, по ее сведениям, полученные средства музыкант не оставит себе, а перечислит на благотворительность. Победа в суде для него была важна не в качестве финансовой компенсации, а сугубо из принципа отстоять справедливость. Согласно поданным им чекам, со своей стороны он выполнил все обязательства по контракту, в отличие от его бывшей подопечной. При этом Самбурскую обязали оплатить реальный ущерб, но освободили от уплаты всех трат. В них входят средства, израсходованные на концертные наряды, а также другие подобные расходы, которые всегда оплачивались именно Виктором Дробышем.

Источник: teleprogramma.pro