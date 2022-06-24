Места из Библии, куда можно попасть в наше время

Многие места из Библии можно посетить даже сейчас. Реальные локации из священных писаний не просто открыты для туристов, но и имеют огромную популярность.

В Палестине на территории древнего города Кесария еще 60 лет назад была обнаружена старинная плита из известняка, на которой были выбиты инициалы Понтия Пилата. Принято считать, что именно там проходил суд над Иисусом Христом. В Библии сказало, что Понтий Пилат был против казни сына божьего, но не смог противиться воле толпы, требовавшей наказать его.

Современные туристы также могут посетить стены Иерихона. Согласно Библии, они были разрушены от звука труб евреев, скитавшихся по пустыне 40 лет. Сам Иерихон был обнаружен немецкими учеными примерно 40 лет назад. По словам специалистов, город является одним из первых поселений, огражденных огромной стеной от внешнего мира.

Капернаум также существует в реальном мире. Именно в этом городе Иисус Христос провел свою первую проповедь. Апостолы Андрей и Петр тогда были рыбаками и жили в Капернауме. Ученым удалось обнаружить дом, в котором мог останавливаться Иисус Христос во время своего паломничества. По одной из версий, встречи с христианами он проводил именно в жилище Петра.

Палаты царя Давида можно посетить на территории древнего города Дан в той же Палестине. Основатель Еврейского государства также существовал в реальности. Ученым удалось обнаружить базальтовую плиту, на которой упоминается династия «Дома Давида» в городе Хирбет-Киафа, где и мог находиться тот самый замок.

Источник: youtour.com.ua