Благодаря Иосифу Кобзону 48-летний Юрий Шатунов получал пенсию

Скончавшийся в четверг, 23 июня, Юрий Шатунов, как оказалось, получал пенсию. Несмотря на то, что умер артист из-за обширного инфаркта, средства он получал благодаря Иосифу Кобзону.

Вчера стало известно о скоропостижной смерти Юрия Шатунова, кумира миллионов советских мальчишек и девчонок. Лидер группы «Ласковый май» после распада коллектива занялся сольной карьерой, при этом переехав на постоянное место жительство в Германию. Там поп-исполнитель женился, у него родились сын и дочь. Тем не менее, как оказалось, не остался он и без поддержки родины, получая пенсию.

Иосиф Кобзон способствовал тому, чтобы солисты «Ласкового мая» Юрий Шатунов и Сергей Серков были еще с 14 лет приняты в «Москонцерт». Именно поэтому они получали зарплату по тарифу артистов этого учреждения. Следовательно, и артистический стаж у исполнителя хитов «Белые розы», «Розовый вечер» и «Седая ночь» числился именно с этого возраста. Поэтому всего в 39 лет Юрий Шатунов имел право на выход на заслуженный отдых.

Узнали журналисты и размер пенсионной выплаты звезды. В месяц ему начисляли около двадцати тысяч рублей. При этом стоит отметить, что без вмешательства Кобзона Шатунов, не имеющий музыкального образования, не смог бы попасть в штата Государственного бюджетного учреждения культуры столиц.

Источник: ctnews.ru