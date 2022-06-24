На Русаковской эстакаде ТТК установили шумозащитный экран

Горожане, проживающие в Красносельском районе возле Русаковской эстакады Третьего транспортного кольца (ТТК), неоднократно просили о том, чтобы дорогу на этом участке закрыли шумозащитным экраном. Их просьбы были услышаны. Звукозащитные ограждения были установлены с обеих стороны эстакады, которая начинается от Ольховской улицы и проходит параллельно улице Гаврикова.

Протяженность шумозащитных экранов составляет свыше 500 метров. В верхней части сделали прозрачные окошки, которые улучшили внешний вид конструкции и сделали ее визуально легче. Высота в четыре метра была выбрана не случайно. Перед установкой специалисты провели анализ шумового воздействия. Акустическая эффективность ограждения зависит как от высоты и длины, так и от расстояния до домов, рельефа местности и уровня шума на трассе.

“ТТК — одна из наиболее оживленных трасс в столице. Рядом с ней, в районе Русаковской эстакады, расположены жилые дома и офисные здания”, – отметил заместитель руководителя департамента капитального ремонта города столицы Антон Акулов.

Современные шумозащитные экраны являются сборной конструкцией. Сначала укладывают фундамент, на который устанавливают стойки оцинкованных балок. К ним крепятся звукоизолирующие панели из стали и поликарбоната. Благодаря этим материалам повышается отражающе-поглощающие свойства и эффективность препятствия распространению звука.

Шумозащитные экраны в Москве устанавливаются не только вдоль оживленных дорог, но и рядом с железнодорожными путями. Конструкции выполнены в единой стилистике для того, чтобы затраты на обслуживания не возрастали, а процесс ремонта был проще. Если в последствии высота таких ограждений становится недостаточной, ее увеличивают.

Ранее сообщалось о том, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл первую очередь развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. После реконструкции запущен путепровод основного хода кольцевой автодороги в сторону Ярославского шоссе, эстакада-съезд на внутреннюю сторону МКАД и боковые проезды. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.