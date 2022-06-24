 

На Русаковской эстакаде ТТК установили шумозащитный экран

24.06.2022, 17:59, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Горожане, проживающие в Красносельском районе возле Русаковской эстакады Третьего транспортного кольца (ТТК), неоднократно просили о том, чтобы дорогу на этом участке закрыли шумозащитным экраном. Их просьбы были услышаны. Звукозащитные ограждения были установлены с обеих стороны эстакады, которая начинается от Ольховской улицы и проходит параллельно улице Гаврикова.

Протяженность шумозащитных экранов составляет свыше 500 метров. В верхней части сделали прозрачные окошки, которые улучшили внешний вид конструкции и сделали ее визуально легче. Высота в четыре метра была выбрана не случайно. Перед установкой специалисты провели анализ шумового воздействия. Акустическая эффективность ограждения зависит как от высоты и длины, так и от расстояния до домов, рельефа местности и уровня шума на трассе.

“ТТК — одна из наиболее оживленных трасс в столице. Рядом с ней, в районе Русаковской эстакады, расположены жилые дома и офисные здания”, – отметил заместитель руководителя департамента капитального ремонта города столицы Антон Акулов.

Современные шумозащитные экраны являются сборной конструкцией. Сначала укладывают фундамент, на который устанавливают стойки оцинкованных балок. К ним крепятся звукоизолирующие панели из стали и поликарбоната. Благодаря этим материалам повышается отражающе-поглощающие свойства и эффективность препятствия распространению звука.

Шумозащитные экраны в Москве устанавливаются не только вдоль оживленных дорог, но и рядом с железнодорожными путями. Конструкции выполнены в единой стилистике для того, чтобы затраты на обслуживания не возрастали, а процесс ремонта был проще. Если в последствии высота таких ограждений становится недостаточной, ее увеличивают.

Ранее сообщалось о том, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл первую очередь развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. После реконструкции запущен путепровод основного хода кольцевой автодороги в сторону Ярославского шоссе, эстакада-съезд на внутреннюю сторону МКАД и боковые проезды. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.05.22 / Лжеврача из Германии приговорили к пожизненному заключению после смерти пациентов

12.05.21 / Светлана Ходченкова, Регина Тодоренко, Екатерина Варнава и другие на премьере фильма Александра Молочникова

01.07.21 / Яркость летом обязательна. Идеи сочного макияжа глаз для тех, кто любит привлекать внимание

15.05.21 / Модель и блогер: факты о 17-летней наследнице, которой сын последнего короля Италии подарил свой титул

20.02.21 / Принцесса Евгения и Джек Бруксбенк обнародовали имя и первые фото новорожденного сына

12.05.22 / Выросла без матери, отсидела срок и сбежала в Египет: как живет брошенная дочь Федосеевой-Шукшиной

20.08.21 / Тридцать лет неприязни: почему враждуют Лариса Гузеева и Елена Яковлева

27.05.22 / Какой тип жилья популярен в Сочи

08.06.22 / FAZ – несмотря на масштабные планы по перевооружению, на оживление оборонпрома у Германии уйдут годы

20.11.21 / Соловьев о панике Зеленского из-за России: Он не знает, что делать дальше

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика