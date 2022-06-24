Настроение – Личное мнение

Сегодня с утра новостей слишком много. Под Рязанью совершил жёсткую посадку транспортный самолёт, есть погибшие.

В Москве произошла автоавария. Читали уже, наверное, да?

После вчерашней новости о Шатунове, настроения и так не было, а тут вот ещё.

Короче, я считаю, что нужно проговорить своё настроение. Поделиться им — вслух, но в первую очередь — для себя. Ну и я почитаю.

Что чувствуете? Что думаете? Как вы? Дома всё хорошо? В семье, с детьми и родителями?

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