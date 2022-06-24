Мнение: Грядущие тёмные века, ДойчеБанк вывозит хомячков и 700 миллионов в Телеграме

1. Китайская газета «Хуаньцю шибао» (она же Глобал Таймс) жалуется на «технологический апартеид» Запада по отношению к государствам вне «золотого миллиарда». Нежелание Запада делиться технологиями может привести человечество к новым тёмным векам (ссылка):



Журналист Уильям Джонс заявил, что политика «технологического апартеида», которую Запад проводит в отношении России и Китая, приведет человечество в «темные века». Об этом он написал в материале для Global Times (GT).

Автор статьи отметил стремление США обеспечить себе монополию на новейшие разработки и научные достижения. Вашингтон реализует такую политику, чтобы сохранить господство в мире. Подобную стратегию выдвигали в Британской империи еще в начале XX века. Согласно идее, Вашингтон передаст технологии другим странам, если они поддержат его внешнеполитические условия. В противном случае государствам грозит «инновационный апартеид».

«Такая политика, если ее последовательно применять, отбросит человечество в “темные века”. Если международное разделение труда, производственные связи и цепочки поставок <…> будут полностью подчиняться геополитике, это приведет к снижению уровня жизни на планете», — предрек Джонс.

Обозреватель добавил, что желание Запада отделиться от России и Китая приведет к голоду, эпидемии и болезни в странах Африки и Азии, зависящих от мировой экономики. Без взаимодействия с такими крупными игроками идея о глобальном развитии напоминает химеру, заключил Джонс.

Одна из причин наступления исторических тёмных веков в Европе была в том, что древние римляне тоже не особенно желали делиться с варварами технологиями, но при этом у них в какой-то момент не осталось сил на дальнейшее расширение империи. Германцы тем временем с завистью смотрели на богатства римлян, и перенимали у них то, что могли перенять: например, письменность в виде рун и тонкости военного дела. В конце концов, римляне ослабли, тогда как усилившиеся варвары, подстёгиваемые в спину кнутами азиатских гуннов, жадно накинулись на римскую цивилизацию и сокрушили её.

Впрочем, тёмные века начались не только из-за внешних нашествий. Римская империя ещё в IV веке развалилась изнутри на Восточную и Западную. Эти две части конфликтовали и с трудом могли согласовать свои действия по защите границ. Впрочем, Восточная (Византийская) империя чувствовала себя неплохо до середины VI века, и лишь Юстинианова чума и длительный конфликт с Сасанидским Ираном измотали её настолько, что пришли арабы и завоевали весь юг Средиземноморья. Тогда-то, по мнению учёных, Античность окончательно завершилась и началось Тёмное Средневековье, с его упадком культуры и технологий.

Современная западная цивилизация также дошла до точки, когда силой расширять свои границы она больше не может. Но западные элиты во главе с США пока ещё живут прошлым, пока ещё не понимают, что надо решать вопросы мирно, а не устраивать прокси-войны и вторжения в нефтяные страны.

Глобальный Восток устал от столь наглой политики глобального Запада, и потому активно вооружается, чтобы отстаивать свои законные интересы. А нищий, но всё более многолюдный глобальный Юг, где продолжается демографический взрыв, с интересом смотрит на борьбу Востока и Запада. Остаётся лишь надеяться, что всё это не приведёт Европу к кризису в длиной в полтысячелетия, как в прошлый раз.

2. Оправдался мой скепсис в отношении ДойчеБанка, крупнейшего частного банка Германии. Рухнуть под тяжестью долгов немецкие власти ему не дали. Однако теперь ДБ отметился своей антироссийской позицией. Мало того, что он свернул бизнес в России, так ещё и выкачал из нашей страны чуть ли не тысячу айти-специалистов (ссылка):



Немецкий банковский гигант Deutsche Bank за последние три месяца перевез из России в Берлин сотни IT-специалистов и их семьи, пишет Financial Times (FT).

До начала российской военной спецоперации на Украине у Deutsche Bank работало примерно полторы тысячи таких сотрудников в двух центрах разработки программного обеспечения в Москве и Санкт-Петербурге. После 24 февраля банк предложил всем работникам в России переезд в Германию, примерно половина согласилась. Большей частью люди уже уехали, что будет с оставшимися специалистами, в банке пока решают.

Все те, кто покинул Россию, официально эмигрировали, цель их выезда не скрывалась. По словам одного из собеседников FT, процесс прошел относительно легко, основные сложности были с оформлением документов. Отдельной проблемой стало то, что люди пожелали забрать с собой домашних питомцев. «Мы определенно узнали о любимцах наших коллег больше, чем нам бы хотелось. Там все — от хомячков до змей. И нет, змею в самолет взять нельзя», — пояснил один из источников газеты.

3. Российская социальная сеть Телеграм захватывает мир (ссылка):

Число пользователей Telegram превысило 700 миллионов человек — это почти каждый десятый житель Земли. Причем это число показывает именно активных пользователей. Как видим, мессенджер развивается быстрыми темпами.

Павел Дуров потирает руки. За резкий скачок популярности Телеграма в этом году следует сказать спасибо западным санкциям (из-за которых пришлось ввести российские контрсанкции против западных соцсетей), а также, ещё в большей мере, западной цензуре, задушившей свободу слова в Фейсбуке, на Ютубе и в Инстаграме. В Телеграм устремились люди, которые захотели вырваться из тоталитарного информационного пузыря, надутого США.