 

Многогранные отношения: Разин выразил соболезнования в связи со смертью Шатунова

24.06.2022, 16:38, Разное
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Андрей Разин соболезнует родным и близким Юрия Шатунова в связи со смертью певца. Личные отношения продюсера с солистом «Ласкового мая» он называет многогранными.
Сегодня ушел из жизни Юрий Шатунов, кумир миллионов советских девчонок и мальчишек. Шатунов был солистом популярной в 1980-е годы группы «Ласковый май», первого бойз-бенда в СССР. Собрал талантливых ребят преимущественно из детдомов, дав им огромные шансы, Андрей Разин. Однако в начале 1990-х коллектив распался и Юрий Шатунов начал строить сольную карьеру. При этом артист выехал вместе с семьей на постоянное место жительства в Германию. Однако и там он записывал новые песни, которые становились хитами на родине.

Стоит отметить, что все права на репертуар сверхпопулярного ансамбля принадлежали Андрею Разину. По крайней мере, сам продюсер настаивал на этом и в суде пытался доказать, что один из авторов хитов, Кузнецов, также являющийся участником «Ласкового мая», подписал с ним договор. Однако недавно Юрий Шатунов смог в ходе нового судебного рассмотрения доказать, что сделки о передаче абсолютных прав именно Разину не было. Поэтому исполнитель получил право свободно исполнять на своих концертах, а также включать в свои альбомы старые добрые шлягеры 80-х годов.

Смерть бывшего подопечного прокомментировал Андрей Разин, высказав соболезнования семье и близким певца. Он назвал их отношения сложными, многогранными, но при этом оба музыкальных деятеля были даже кумовьями. Причиной смерти Юрия Шатунова СМИ называют обширный инфаркт, в сентябре этого года ему бы могло исполниться только 49 лет.

Источник: teleprogramma.pro



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