Лев Лещенко не дарит супруге дорогие подарки

Лев Лещенко вот уже почти сорок пять лет счастлив в браке с супругой Ириной. Однако, как оказалось, народный артист РСФСР не дарит супруге дорогие подарки, однако дарит друзьям предметы своего гардероба.

Впервые женился Лев Лещенко в 1966 году, вместе с Аллой Абдаловой певец прожил десять лет. С 1978 года легенда советской и российской эстрады состоит в браке с Ириной Багудиной. Это одна из самых прочных пар отечественного шоу-бизнеса, поэтому многие задаются вопросом, как паре удается сохранять любовь в течение стольких лет. В общении с журналистами Лев Валерьянович раскрыл секрет своей долгой семейной жизни. Как оказалось, для этого он не делает чего-либо чрезвычайного, однако ежедневно уделяет внимание возлюбленной.

Так, каждое утро он старается проснуться пораньше, чтобы порадовать супругу цветами, завтраком в постель и поцелуем. Далее он проводит с Ириной Лещенко весь день, не расставаясь. Данную модель семейной жизни селебрити считает единственно правильной, так должен поступать каждый любящий мужчина. При этом, как признается певец, он намеренно избегает делать любимой дорогие подарки на праздники.

Однако и совсем без приятных сюрпризов жена знаменитого артиста не остается. Лев Валерьянович преподносит подарки просто и без повода, в соответствии с душевным порывом. Поэтому дорогостоящие презенты он дарит жене в любой день, не пытаясь приурочить это к какой-либо дате. Это, уверен артист, намного интереснее и не так банально.

Стоит отметить, что, в отличие от многих других жен звезд, Ирина Лещенко равнодушна к различным украшениям из драгоценных металлов и камней. У нее есть всего несколько бриллиантов, вместо ювелирных изделий она предпочитает красивые наряды. Поэтому гардероб возлюбленной Лев Лещенко обновляет регулярно и часто. При этом и Ирина Лещенко радует мужа, покупая ему одежду, поскольку хорошо знает его вкус. Если же вещей в шкафах становиться слишком много, семья раздаривает лишние вещи друзьям.

Источник: www.wellnews.ru