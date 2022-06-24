 

Лев Лещенко не дарит супруге дорогие подарки

24.06.2022, 16:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Лев Лещенко вот уже почти сорок пять лет счастлив в браке с супругой Ириной. Однако, как оказалось, народный артист РСФСР не дарит супруге дорогие подарки, однако дарит друзьям предметы своего гардероба.
Впервые женился Лев Лещенко в 1966 году, вместе с Аллой Абдаловой певец прожил десять лет. С 1978 года легенда советской и российской эстрады состоит в браке с Ириной Багудиной. Это одна из самых прочных пар отечественного шоу-бизнеса, поэтому многие задаются вопросом, как паре удается сохранять любовь в течение стольких лет. В общении с журналистами Лев Валерьянович раскрыл секрет своей долгой семейной жизни. Как оказалось, для этого он не делает чего-либо чрезвычайного, однако ежедневно уделяет внимание возлюбленной.

Так, каждое утро он старается проснуться пораньше, чтобы порадовать супругу цветами, завтраком в постель и поцелуем. Далее он проводит с Ириной Лещенко весь день, не расставаясь. Данную модель семейной жизни селебрити считает единственно правильной, так должен поступать каждый любящий мужчина. При этом, как признается певец, он намеренно избегает делать любимой дорогие подарки на праздники.

Однако и совсем без приятных сюрпризов жена знаменитого артиста не остается. Лев Валерьянович преподносит подарки просто и без повода, в соответствии с душевным порывом. Поэтому дорогостоящие презенты он дарит жене в любой день, не пытаясь приурочить это к какой-либо дате. Это, уверен артист, намного интереснее и не так банально.

Стоит отметить, что, в отличие от многих других жен звезд, Ирина Лещенко равнодушна к различным украшениям из драгоценных металлов и камней. У нее есть всего несколько бриллиантов, вместо ювелирных изделий она предпочитает красивые наряды. Поэтому гардероб возлюбленной Лев Лещенко обновляет регулярно и часто. При этом и Ирина Лещенко радует мужа, покупая ему одежду, поскольку хорошо знает его вкус. Если же вещей в шкафах становиться слишком много, семья раздаривает лишние вещи друзьям.

Источник: www.wellnews.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.11.20 / Ученые: Перекись водорода замедляет процесс старения организма

31.05.22 / Мнение: Флаги ЛДНР в космосе

13.12.21 / Мнение: Нобелевская фотовыставка

31.01.22 / Лавров о вхождении Украины в НАТО: Подорвет отношения России и Запада

20.04.22 / Экс-футболист “Зенита” Халк и племянница его бывшей жены стали родителями

09.01.22 / “Будут сотни тысяч”: вирусолог Альштейн предрек рекордную заболеваемость ковидом в России из-за “омикрона”

10.08.20 / Ирена Понарошку официально развелась с мужем после 10 лет брака

19.11.21 / В тренде будет чистое лицо: тенденции продуманного незаметного макияжа на осень-зиму

02.01.22 / Мнение: C Новым годом!

05.03.22 / Metro и Danone продолжат работать в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика