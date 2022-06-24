 

Стыдилась лишнего веса: Певица Анна Asti рассказала о своих комплексах

24.06.2022, 16:37, Разное
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Исполнительница Анна Asti призналась, что не всегда могла похвастаться роскошной фигурой. Как оказалось, бывшая участница популярного дуэта ранее стыдилась лишнего веса.
Бывшая солистка популярной украинской группы Artik & Asti Анна Дзюба откровенно пояснила о своей личной и творческой жизни. В ноябре прошлого года, после одиннадцати лет работы в проекте с Артемом Умрихиным, несмотря на огромный успех коллектива, девушка решилась начать сольную карьеру. В ансамбле исполнительницу из Черкасс заменила Севиль Велиева, которая уже участвовала в записи песни «Гармония».

Сегодня Анне Asti исполняется 32 года, у нее огромная армия поклонников и счастливый брак с бизнесменом Станиславом Юркиным. В текущем году она уже успела записать новые композиции, заключив контракт с Universal Music Russia, а после ухода корпорации из РФ из-за санкций, выпуская новый материал на мета-лейбле. Кроме собственных песни «Феникс» и «По барам», артистка также записала дуэт с Филиппом Киркоровым, сопроводив потенциальные хиты видеоклипами.

При этом в юности будущая звезда очень сильно комплексовала из-за своей полноты. С ее слов, у нее были не только лишние килограммы и пухлые щеки, но и второй подбородок. Сейчас девушка, уйдя из дуэта Artik & Asti даже перекрасила волосы, превратившись в яркую блондинку. Тем не менее, она до сих пор иногда не может удержаться от того, чтобы обращать внимание не только на восторженные отзывы подписчиков в соцсетях, но и на критику и хейт. Но теперь девушка научилась абстрагироваться от негатива, концентрируясь на оптимизме и только конструктивных претензиях.

Источник: ctnews.ru



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