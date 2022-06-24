Москвичи отпразднуют День города 10 и 11 сентября

Традиционно ко Дню города открываются знаковые для жителей столицы объекты. Для любителей спорта вновь распахнет двери легендарный стадион “Москвич” в районе Текстильщики.

Полвека назад на арене играли рабочие одноименного завода. За всю свою историю стадион ни разу не реконструировали. К началу XXI века он обветшал и не отвечал современным требованиям.

В 2019 году началась долгожданная реконструкция “Москвича”. Строители сохранили легендарную арену, но в то же время удалось преобразовать стадион в современное спортивное пространство.

Также ко Дню города завершится реставрация главного дома усадьбы “Покровское-Стрешнево”. Здание построено на рубеже XVIII и XIX веков.

Специалисты восстанавливают разрушенные исторические элементы, возрождают старинный декор. Реставраторы используют архивные материалы, чертежи элементов фасада и внутреннего убранства.

Свой 875-й день рождения Москва встретит нарядной. Город украсят флагами, декоративными конструкциями, праздничными плакатами. Дополнительных средств на это выделять не придется: столица использует праздничную атрибутику повторно. Декораторы позаботятся об уникальности праздничных элементов.

К празднику столица будет утопать в цветах. Самые красивые композиции оформят в популярных и знаковых общественных местах: на Манежной площади, улице Новый Арбат, в сквере у Большого театра, на Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе.

При этом необходимо помнить, что пандемия коронавируса еще не завершилась. Ближе к сентябрю власти Москвы примут решение о возможности проведения праздничных концертов, фестивалей и других массовых мероприятий. Все будет зависеть от складывающейся эпидемиологической обстановки.

В 2021 году Москва отказалась от концертов и масштабных шоу по случаю Дня города. Но отдельные праздничные мероприятия для детей и взрослых проходили во всех округах.

Варианты праздничного досуга недалеко от дома мог найти каждый. Свою программу подготовили культурные центры, театры, библиотеки и другие культурные площадки. Более 80 городских музеев открылись для бесплатного посещения.

Жители и гости столицы побывали на экскурсиях, мастер-классах, лекциях и спектаклях. Для ценителей кинематографа сеть кинотеатров “Москино” провела показы любимых фильмов о Москве.