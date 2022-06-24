Не нужно ложных ожиданий – Личное мнение

Разговаривала вчера с одной специалисткой по стройке. Говорит, запасы немецкой и финской продукции у них пока есть, комплектующих хватит на какое-то время, и сделала вывод: ну, всё же временно!

Потом, мол, поставки возобновятся.



Фото: Соцсети

На людей, которые так говорят, я смотрю с удивлением. Вы правда ещё не поняли, что всё изменилось?

Это не временное прекращение поставок. Это, если не навсегда, то очень надолго.

Однако не стоит воспринимать происходящее с поставками/закупками как нечто плохое. Напротив, у всех появился шанс развить свой бизнес.

Кто это понял, осознал, принял и начал действовать, тот выйдет из ситуации с прибылью.

Зачем ждать вентилятора из Германии или розетку из Франции? У нас запасов осталось на этот сезон, а в следующем всё там же закупим — вот эти рассуждения убьют ваше дело.

Когда наладится логистика? Как тот ваш производитель переживёт зиму? Сколько будет стоить его розетка, учитывая грядущие цены на электроэнергию в Европе?

Ищите уже сейчас, где производят такое же в Китае или в Бразилии, а ещё лучше на внутреннем рынке.

Уверяю вас, аналоги, которые ничем не хуже, есть:

«Шведским системам сжатого воздуха нашли замену в линейке турецкого производителя. Кроме того, часть элементов теперь закупаем в Китае. И это оказалось на 30% дешевле. Подъемному немецкому и финскому оборудованию, а также технике для пожаротушения совершенно релевантная по качеству альтернатива отыскалась в России, Турции и Болгарии», — приводит слова специалиста по рынку недвижимости РИА Новости.

Я понимаю, что проще, конечно, закупить газовый котёл в Германии и продать его как раньше домовладельцу со словами «О, это немецкое качество»!

Но, во-первых, надёжные товары производят не только в Европе. А, во-вторых, ничем не уступающие по функционалу и качеству аналоги будут намного дешевле. В них просто не вшита цена за шильдик Произведено в ЕС, стоимость электричества и немецкие зарплаты рабочих.

Только, конечно, нужно перебороть свою лень и инертность. Найти, где производят. Проверить. Купить. Убедиться самим и убедить потребителя в преимуществах нового оборудования и комплектующих.

Вот я, вместо ушедших японских, ставлю китайские кондеи. По отзывам — работают не хуже, а цена ниже в три раза от той, что была у японцев зимой.

Фирма, которая их нашла и устанавливает, зарабатывает уже сейчас, тогда как другие ждут следующего сезона, в надежде, что всё само как-то наладится.

Ждать у моря погоды, в надежде, что поставки возобновятся, попросту глупо. Вы теряете время, а в конечном итоге можете потерять и бизнес, если надеетесь, что всё вернётся.

Я вас люблю, а потому говорю, что думаю. Дорогие мои, не сидите ровно, а шевелитесь, работайте. И тогда победите, заменив то, что было раньше, чем-то лучшим.

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