 

Мнение: Пятый месяц

24.06.2022, 16:01, Разное
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Начался пятый месяц странной «не-войны», и нет никаких сомнений, что последним он точно не будет. Высказывания официальных лиц, что «всё идёт по плану» выглядят всё более неубедительными: сам факт того, что в планах были боевые действия на истощение говорит об уровне планировщиков этой с позволения сказать «спец-операции».

Изначальный посыл проведения «спец-операции» был совершенно ясным и в какой-то степени рациональным (с точки зрения тех, кто отдавал приказ на применение военной силы): в декабре Кремль выдвинул крайне жесткий ультиматум в адрес НАТО, где основным требованием было возвращение НАТО «в границы 1997 года». Подкреплен был ультиматум угрозой вторжения на территорию Украины и сосредоточением крупнейшей в новейшей истории России войсковой группировки на границе России, Белоруссии и Украины.

НАТО ультиматум проигнорировало, поставив Путина перед выбором — отойти назад или пойти вперед. Оба варианта были плохими, но Путин традиционно выбрал самый плохой. Целью «спец-операции» был быстрый разгром Украины, взятие Киева и повторение ультиматума в адрес НАТО, но уже с более лучшей переговорной позиции. Откуда, собственно, и взялся мем про «Киев за три дня» – только такой сценарий гарантировал уважительное отношение НАТО к требованиям Кремля и начало переговоров вместо ледяного игнора.

Не срослось. Почему и как — это дело военных, которые могут разбирать провал блицкрига с чисто военной точки зрения. Однако очевидно, что был допущен более масштабный просчет: население цветами освободителей не встречало, а призывы к ВСУ повернуть оружие против своей власти (первые дни эти призывы звучали буквально нон-стопом) были попросту не замечены. Третий фактор, о котором в Кремле тоже предпочитают не распространяться – военно-политическое руководство Украины не разбежалось и не попряталось по подвалам и схронам, а вело себя, как и положено вести руководству страны при внезапном нападении внешнего агрессора. Достойное поведение – это то, чего кремлевские сами не умеют, не понимают и примеряют свои собственные поведенческие реакции на всех остальных.

Провал «не-войны» был заложен в первую неделю боевых действий, которые потеряли осмысленность и свалились в беспорядочные боевые действия на огромной территории. Стратегическая цель (если в этой ситуации вообще можно вести речь о стратегии) была провалена, по какому поводу возникла классическая ситуация: «Не достигнув желаемого, они сделали вид, что желали достигнутого».

Источник: Эль Мюрид



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