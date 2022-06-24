Лучше отказаться от топов-туник: какие предметы гардероба визуально старят женщину

Правильно подобранная одежда может не только скрыть недостатки фигуры, но также и позволит выглядеть моложе. В то же время есть вещи, включение которых в образ может реально состарить. Вот о каких изделиях идет речь.

Топ-туника

Так называется изделие, заканчивающееся чуть ниже линии бедер. Чаще всего свободного кроя.

Топ-туника делает силуэт бесформенным. Кроме того, к такому изделию сложно подобрать другие вещи для создания гармоничного лука. Чаще всего получается старомодный образ женщины-тетушки.

Капри

Так называется разновидность укороченных брюк. Они по длине до середины голени. Чаще всего бывают облегающими, но также встречаются и изделия прямого кроя.

Минус капри заключается в том, что они зрительно делают ноги короче. И заметно прибавляют лет. Если скомбинируете топ-тунику с капри, то будете выглядеть старше своего возраста.

Платья свободного кроя

Бесформенная одежда, в том числе и платья свободного кроя, — это то, что прибавляет и возраста, и веса. Визуально рискуете казаться толще. Если юная девушка надевает платье свободного кроя, то создает романтичный образ, подчеркивает свою молодость. А вот если женщине за сорок, например, то такое платье реально ее состарит.

При формировании гардероба нужно обязательно продумывать силуэт в одежде, соблюдать пропорции, делая ставку на элегантность. От платья свободного кроя необязательно отказываться: можно просто обозначить талию за счет поясного ремня.

Изделия из тканей вялых фактур

С возрастом кожа становится не такой упругой, подтянутой, как в молодости. Ткани вялых фактур только подчеркивают этот недостаток. Уже не получается создать романтичный летящий образ с помощью одежды из таких материалов. Напротив, получается бесформенный и непривлекательный силуэт.

Отдавайте предпочтение вещам из тех тканей, которые держат форму, а не просто ниспадают вниз.

Одежда темных цветов

Если вы изучите фотографии возрастных знаменитостей, то увидите, что они отдают предпочтение светлой одежде. Это неспроста, поскольку светлая одежда помогает выглядеть моложе, создать цветущий вид. Черные же изделия, напротив, подчеркивают морщинки.

Нужно отметить, что и белоснежных изделий тоже нужно избегать. Вместо ослепительного белого отдавайте предпочтение пастельным оттенкам, например молочному, цвету слоновой кости и т. д.

Тяжелые и бархатные ткани

Казалось бы, одежда из бархата помогает создать роскошный, благородный образ с налетом гламура. Но все не так просто, если вам уже не двадцать лет. Тогда одежда из бархата делает фигуру более приземистой, массивной, может визуально прибавить лишних килограммов. Аналогичный эффект и от изделий из других тяжелых тканей.

Чтобы выглядеть моложе, отдавайте предпочтение вещам из более легких тканей. Подойдет хлопок, лен, полиэстер, шелк и т.д.

Винтажные нотки

Винтаж сейчас в моде, но нужно обладать безупречным вкусом, чтобы вписать ретро-нотки в свой образ. Юным девушкам это сделать проще. Даже если они что-то неудачно скомбинируют, то это будет не так критично. А вот если женщина за сорок подберет ретро-сумку, винтажную сумку или обувь, которая плохо вписывается в образ, то рискует “накинуть” себе лишних лет. Нужно избегать старомодных луков и вещей, которые старят.

Одежда неподходящего фасона

Очень важно правильно делать фокусные точки. Это те достоинства, на которых с помощью одежды нужно сосредоточивать внимание. Например, это могут быть стройные лодыжки, тонкие запястья и т. д. Вещи неподходящего фасона, акцентирующие внимание на недостатках, испортят образ и состарят визуально. Вот почему с возрастом нужно подбирать наряды с учетом особенностей своей фигуры, а не гнаться слепо за трендами.