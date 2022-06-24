Любители легких сарафанов не беспокоятся о жизни: а что расскажет о вас ваше любимое платье

С приходом лета многие девушки переоделись в платья. Разнообразие фасонов данного предмета гардероба потрясает: макси, мини, свободного кроя, облегающие и т.д. Эксперт Эмма Лайбтаун убеждена в том, что платье может сказать многое о характере владелицы.

Маленькое черное платье

Эту вневременную классику выбирают те девушки, которые еще не сформировали свой уникальный стиль. Зачастую это очень активные в социальном плане представительницы прекрасного пола, которые в любое время готовы сорваться с места и отправиться на ту или иную встречу или мероприятие.

Находясь среди людей, такие девушки не стремятся приковывать к себе внимание. Они наслаждаются общением, взаимодействием с другими людьми.

Черный цвет – верный признак того, что человек пытается оградить себя от окружающих. Не так легко и просто девушка в черном откроет свою душу. Она может поддержать непринужденную светскую беседу, но, скорее всего, будет избегать каких-то очень серьезных разговоров.

Обегающее платье

Такую одежду отдают предпочтение уверенные в себе женщины, которым важно выделяться из толпы. По мнению Эммы, в облегающие наряды часто облачаются те представительницы прекрасного пола, которые наделены определенной властью и полномочиями. Они бесстрашны, смелы, иногда отличаются дерзостью.

Если девушка в облегающем платье толкает тележку из супермаркета с продуктами к машине — она как будто бросает вызов окружающим. Она заставляет обратить на себя внимание. Весь ее вид «кричит» о том, что «Посмотрите, кто идет! Это я, та самая неотразимая и несравненная. Кто посмеет со мной конкурировать?»

Облегающее платье красного цвета еще больше подчеркивает желание женщины выделиться, свидетельствует о ее энергичности и решительности.

Легкий сарафан

Такая одежда — очень удобная и комфортная как для лета. Платье свободного кроя, не облегающее фигуру, хорошо вентилируется, не стесняет движений. Для пляжа и отдыха оно больше всего уместно.

Если в гардеробе женщины преобладает именно такой фасон, плюс такое платье она носит с удобными шлепанцами или вьетнамками, то можно сделать вывод о том, что она творческая личность. Любит плыть по течению, расслабляться и не «париться» по пустякам. Такая девушка не беспокоится о жизни, не строит каких-то грандиозных планов, оставляя все на волю случая.

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Элегантное платье-рубашка

Если говорить о летнем дресс-коде, то это идеальный вариант. Платье-рубашка простое, удобное, не стесняющее движений. Оно создает одновременно элегантный и непринужденный образ.

Девушку, которая носит такие платья либо однотонные, либо с простым принтом, можно назвать целеустремленной личностью. Она точно знает, чего хочет от жизни и как этого достичь. Обычно у нее все спланировано наперед: она в курсе, что с ней будет через 5, 10, 15 лет. Такие платья предпочитают женщины-карьеристки, привыкшие полагаться на себя и на своим силы.

Мини-платье

Коротенькое платье — отличный способ продемонстрировать стройные ноги. Такую длину рекомендуется выбирать миниатюрным девушкам: можно визуально вытянуть силуэт, особенно если обозначить высокую талию с помощью поясного ремня и сочетать вещь к обувью на платформе или на каблуке.

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Если в гардеробе у женщины много мини-платьев, то можно сказать о том, что у не веселый нрав. Она в меру кокетлива, общительна, обожает вечеринки и тусовки.

В то время как девушка в облегающем платье на вечеринке транслирует мысль «Все смотрите на меня!», то девушка в мини – «Давайте уже скорее начнем вечеринку и отлично проведем время».

Платье макси

По мнению Эммы, длинные платья носят девушки, которые обожают витать в облаках. Они романтичны, чувствительны, сентиментальны, любят помечтать. Могут долго ждать своего принца, поскольку грезят об идеальном партнере и о любви, о которой пишут в книгах.

В то же время не стоит забывать о том, что платья макси в этом году вошли в моде из-за популярности сериала «Бриджертоны». Женщины стали массово копировать образы главных героинь. Дизайнеры стали создавать коллекции, вдохновленные данной кинолентой. Поэтому, если девушка носит платье макси, то, быть может, она просто пытается идти в ногу со временем либо является поклонницей сериала «Бриджертоны». На это укажет дизайн платья с нотками ретро, либо сочетание наряда с соломенной шляпкой и другими классическими, а не современными аксессуарами.