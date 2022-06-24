Cостоялось открытие чемпионата России по пляжному теннису

С 18 по 26 июня, в Рыбинске проходит сразу три турнира по пляжному теннису.

На днях на стадионе «Звезда» завершилось первенство России среди спортсменов до 15 и до 17 лет. Соревнования по пляжному теннису, проводимые в Рыбинске, крупнейшие в нашей стране.

Пятый год подряд наш город принимает соревнования высочайшего уровня. На крупнейший национальный чемпионат собрались ведущие спортсмены России, входящие в топ-20 мирового рейтинга — Никита Бурмакин, Николай Гурьев, Иван Сыров.

— Рад быть снова в Рыбинске. Здесь собрались самые именитые, самые титулованные спортсмены. Приехали даже те, кто играет в основном только на международных соревнованиях. Потому что данный чемпионат это возможность попасть в национальную сборную, чтобы потом поехать на чемпионат мира в Италию, который состоится в сентябре. Теннис — один из немногих видов спорта, где российским спортсменам не запрещено участвовать в международных соревнованиях, — прокомментировал чемпион мира 2016 года, призёр чемпионата Европы по пляжному теннису Иван Сыров.

Всего в Рыбинск приехали более 280 теннисистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Дзержинска, Саратова, Тольятти и других городов.

Пляжный теннис культивируется в Рыбинске практически с начала его появления в стране, с 2010 года. За это время в городе на стадионе «Звезда» была создана самая большая и современная база для проведения соревнований.

— Пляжный теннис — это спортивная визитная карточка Рыбинска. Наш город основной центр развития данной дисциплины. 1 июня 2022 года в Рыбинске открылось отделение областной школы олимпийского резерва по теннису, — сказал директор департамента по физической культуре, спорту и молодёжной политике Олег Кондратенко.

Чемпионат России по пляжному теннису продлится в Рыбинске до 26 июня. Призовой фонд соревнований, он выделяется впервые Федерацией тенниса России, составит 1,5 млн рублей.

Пресс-служба администрации Рыбинска