Скандалы: Сын президента и обладатель звезды Michelin

Кто претендовал на покупку McDonald’s

Кроме Александра Говора, в конкурсе на роль нового владельца российской сети McDonald’s участвовали еще пять человек, выяснил Forbes. Среди претендентов оказались рестораторы Аркадий Новиков и Антон Пинский, франчайзи-партнеры McDonald’s в России Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко и Кайрат Боранбаев, инвестор и основатель Kismet Capital Group Иван Таврин, а также сын бывшего президента Армении Армена Саркисяна.

19 мая McDonald’s объявил о продаже российских активов бывшему совладельцу угольной компании «Южкузбассуголь» из Новокузнецка Александру Говору, который управлял по франшизе 25 ресторанами McDonald’s в Сибири. Инициировали сделку американские владельцы ресторанного бизнеса — в апреле в Объединенных Арабских Эмиратах они провели ряд собеседований с потенциальными покупателями.

Факт переговоров Александр Говор подтвердил в интервью Forbes в начале июня: «В мае получил приглашение на участие во встрече в Дубае. Попросили рассказать о себе, увидели, что я глубоко вовлечен в бизнес, разделяю ценности корпорации «Макдоналдс». Разговор длился два-два с половиной часа. Позже узнал, что кроме меня в Дубае собеседовали и других кандидатов. Были известные рестораторы и бизнесмены». Называть конкретные имена претендентов на покупку Говор отказался. В пресс-службе сети ресторанов «Вкусно — и точка», ставшей российским преемником McDonald’s, имена претендентов также не называют и «данную сделку не комментируют».

Три источника, знакомых с ходом переговоров, сообщили Forbes, что американские владельцы провели шесть независимых друг от друга собеседований. «2 мая в Дубай прилетел президент американской корпорации и лично проводил собеседования с четырьмя кандидатами на покупку», — говорит источник, близкий к топ-менеджменту холдинговой компании Говора «Инрусинвест. «С каждым было полноценное собеседование, американцы встречались с каждым. С четырьмя они общались очно, а два [собеседования] были в онлайне», — рассказывает источник, близкий к сделке. По словам трех источников Forbes, среди претендентов были все три франчайзи-партнера McDonald’s в России: Александр Говор, собственник ООО «Развитие Рост» Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко и «люди от Кайрата» [речь о Кайрате Боранбаеве, собственнике ООО «Региональная Сеть Предприятий Питания» (СПП), который с марта находится под арестом].

Один из участников переговоров рассказал, что продавец выбрал ОАЭ как наиболее удобную точку для слета претендентов из разных стран, в частности из России, для которой большинство авианаправлений сейчас недоступно из-за санкций. В течение недели американцы проводили одно-два собеседования в день. «Я думал, нас посадят друг напротив друга, и мы зачитаем свои доклады. Однако о том, что были и другие претенденты, я узнал только потом. Один из претендентов спросил меня: «А ты тоже с ним общался?», я говорю: «Ну да. А чего ты?», он говорит: «И я общался», — рассказывает собеседник Forbes.

Еще одним претендентом на покупку российского бизнеса McDonald’s был основатель Kismet Capital Group Иван Таврин. Источник, знакомый с ходом переговоров, рассказал Forbes, что представители McDonald’s вышли на Kismet Capital, так как несколько лет назад компания вела переговоры по покупке сетей ресторанов в северном и южном регионах России. Тогда McDonald’s остановил процесс и не стал продавать бизнес. Таврин лично участвовал в переговорах с топ-менеджерами McDonald’s в Дубае, а также в zoom-встречах, отметил собеседник Forbes. По его словам, McDonald’s продолжал переговоры с Kismet вплоть до объявления нового лицензиата в России. Иван Таврин отказался от комментариев.

Два источника — близкий к топ-менеджменту холдинговой компании Говора «Инрусинвест» и знакомый с ходом переговоров — сообщили Forbes, что одним из шести претендентов также стал сын экс-президента Армении Армена Саркисяна. Со слов собеседников, у семьи бывшего главы государства есть family office в Лондоне. У Армена Саркисяна двое сыновей: Вардан и Айк, кто из них был в числе претендентов, неизвестно. Forbes направил запрос в пресс-службу президента Армении.

Также на право владения российскими активами McDonald’s претендовали рестораторы Аркадий Новиков и Антон Пинский, сообщили три источника издания. «Я не был в Дубае с Пинским. Я не участвовал, не подавал никаких заявок, никуда не ездил, ничего не спрашивал и ни с кем не разговаривал», — сообщил Аркадий Новиков Forbes. Пинский также опроверг эту информацию, сообщив, что они с Новиковым не претендовали на актив.

На встречах топ-менеджеры McDonald’s спрашивали потенциальных покупателей о том, как они собираются управлять и в какой форме владеть бизнесом, отметил источник, знакомый с ходом переговоров. По его словам, главная цель McDonald’s была в том, чтобы найти safe pair of hands: человека, которого в компании хорошо знают. Поэтому выиграл Говор, с которым McDonald’s работала много лет, полагает источник. Чаще всего в переговорах от представителей McDonald’s звучало слово «доверие», отметил он. По словам собеседника Forbes, для McDonald’s, как и многих других зарубежных игроков, важно иметь возможность когда-нибудь снова начать работать в России. Поэтому от всех участников компания требовала подписать опцион на длительный срок (более 10 лет), предполагающий возвращение McDonald’s, сказал он.

Елена Ганжур, Ирина Юзбекова, Варвара Селизарова

Оригинал материала: “Форбс”