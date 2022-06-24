 

Дислексия важна для успешной адаптации человека — ученые

24.06.2022, 15:35, Разное
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Исследователи из Кембриджа, изучающие познание, поведение и мозг, пришли к выводу, что дислексия играет фундаментальную роль в адаптации человека к меняющимся условиям. Ученые считают, что эта «предвзятость к исследованию» людей с дислексией имеет эволюционную основу и играет решающую роль в нашем выживании. По мнению экспертов, нам нужно изменить наше представление о дислексии как о неврологическом расстройстве.

Автор работы доктор Хелен Тейлор подчеркивает: «Мы считаем, что трудности, с которыми сталкиваются люди с дислексией, возникают в результате когнитивного компромисса между изучением новой информации и использованием существующих знаний, причем положительной стороной является исследовательская предвзятость, которая может объяснить расширенные способности, наблюдаемые в таких областях, как открытие, изобретение и творчество». Это первый случай применения междисциплинарного подхода с эволюционной точки зрения при анализе исследований дислексии.

Дислексия встречается у 20% населения, независимо от страны, культуры и региона. Всемирная федерация неврологов определяет его как «расстройство у детей, которые, несмотря на обычный школьный опыт, не могут достичь языковых навыков чтения, письма и правописания, соответствующих их интеллектуальным способностям».

Новые результаты объясняются в контексте «Дополнительного познания», теории, предполагающей, что наши предки эволюционировали, чтобы специализироваться на разных, но взаимодополняющих способах мышления, что повышает способность человека адаптироваться посредством сотрудничества.



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