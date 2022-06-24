Будапешт резко выступил против Брюсселя в поддержку Грузии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который в пятницу находится в Тбилиси, подверг резкой критике Брюссель из-за того, что Грузия не получила статус кандидата в члены Евросоюза, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Он назвал это решение «упущенной возможностью» и «оскорбительным для Грузии». По его словам, Брюссель по отношению к Грузии применил политику двойных стандартов, как это он делает по отношению к Венгрии.

«Это вредит европейским перспективам и задачам Евросоюза усилиться», – сказал Петер Сийярто, подчеркнув, что Венгрия поддерживала Грузию во время обсуждения данного вопроса в Брюсселе.

Он также сказал, что требования ЕС к Грузии «взяты из воздуха».

Глава МИД Венгрии также пообещал лоббировать интересы Грузии в ЕС для скорейшей интеграции.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал «абсурдом» предположения о том, что он должен уйти в отставку после неполучения его страной статуса кандидидата на членство в Евросоюзе.

Напомним, к вопросу предоставления Грузии статуса страны-кандидата ЕС вернется в конце года. Пока же Брюссель выдвинул Тбилиси 12 условий, чтобы рассмотреть заявку.Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем ЕС вознес Украину и обидел Грузию. Мэр Тбилиси назвал оскорблением народа Грузии резолюцию Европарламента.

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