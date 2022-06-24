 

Несколько крупных банков приостановили открытие счетов в валюте

24.06.2022, 15:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Некоторые российские банки перестали открывать накопительные счета и вклады в долларах и евро.

Так, речь идет о ПСБ, Росбанке, а также банках «Открытие» и «Тинькофф», информирует газета «Известия», которая обзвонила call-центры кредитных организаций.

В ряде банков сообщили, что открытие счетов в долларах и евро невозможно с 9 июня. В банке «Открытие» добавили, что кредитная организация открывает счета только в национальной валюте. Валютные счета в этом банке недоступны с 15 июня. нет валютных счетов и в «Райффайзенбанк» и в Совкомбанке.

«Известия» направили запросы в крупные банки. Так, в ВТБ, банке «Ак Барс», МКБ и «УБРиР» отметили, что ограничений на открытие депозитных и накопительных счетов в валюте, включая доллары США и евро, нет.

В «Тинькофф банк» сообщили, что с 28 мая временно прекращает открывать вклады в валюте. 

Ранее Минфин разрешил зачислять валюту от продажи иностранных ценных бумаг на счета за рубежом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05.21 / Подозреваемый в резне в Екатеринбурге находился под следствием за жестокое избиение

03.08.20 / Взлом баз МВД с данными московских автомобилистов опровергли

22.02.21 / Зеленский оценил идею постройки второй дамбы на Северо-Крымском канале

05.03.21 / Познер выступил в защиту прав ТВ приглашать отсидевшего срок маньяка

28.03.22 / МО: В подвалах Мариуполя обнаружили тела с вырезанными неонацистскими символами

11.11.21 / “Старая баба, грузна, ленива”. Продюсер Владимир Бебешко резко высказался о певице Миле Нитич

21.06.21 / Псаки заявила о праве США «отвечать» на «российские» кибератаки

18.07.20 / Австралийский фигурист рассказал о «ментальных» проблемах Александровской

13.10.20 / Задержан подозреваемый в убийстве и расчленении коллеги в Санкт-Петербурге

01.01.21 / В США в статистику смертности от COVID-19 попали жертвы ДТП, самоубийцы и утопленники

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика