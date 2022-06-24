СМИ: Оспа обезьян стала мутировать быстрее, чем ожидалось

Вирус оспы обезьян, вероятно, мутирует быстрее, чем ожидалось ранее, при передаче от одного человека к другому, следует из исследования, которое приводит газета Financial Times.

«Вспышка вызвана вирусом, который представляет намного больше мутаций, чем мы могли ожидать от такого типа вируса… Было неожиданно обнаружить так много мутаций в вирусе оспы обезьян 2022 года», – сообщил один из участников исследования из португальского Национального института здоровья в исследовании, на которое ссылается газета Financial Times, передает РИА «Новости».

По данным СМИ, вирусы такого типа часто являются стабильными, но ученых выявила около 50 мутаций.

Ранее сообщалось, что число подтвержденных случаев оспы обезьян у людей в мире превысило 3,2 тыс.

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