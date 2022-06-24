 

После заморозки российских $300 млрд ЦБ вывел на Запад ещё $120 млрд. Их тоже конфисковали

24.06.2022, 15:22, Разное
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В апреле-мае 2022 года Банк России вывел на Запад около $120 млрд стратегических золотовалютных резервов, а в начале июня их заморозили, пишет газета «Ведомости», ссылаясь на собственные источники в финансовом блоке правительства.

Это произошло вскоре после того, как Запад, по выражению Сергея Лаврова, «похитил у России 300 млрд долларов».

Вывод активов санкционировали чиновники, ответственные за потерю сотен миллиардов в предыдущий раз, причём, как сообщил источник, резервы перевели именно в те в западные банки, которые недавно уже арестовывали российские накопления. Почему этот промах был допущен повторно и по тому же сценарию, пока неизвестно, но теперь ответственные рискуют лишиться занимаемых должностей.

– После нового ареста активов был проведён ряд совещаний с участием высшего руководства страны, где его представители открыто пригрозили принять кадровые решения, адекватные сложившейся ситуации, – рассказал источник.

Ответственным лицам поручено до 1 сентября проработать меры по недопущению очередных утрат резервов, причём ситуацию взяли на контроль на уровне аппарата председателя правительства.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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