 

В Коммунарке появится школа искусств в стиле деконструктивизм

24.06.2022, 15:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Концепция здания утверждена Москомархитектурой. “Здесь все желающие смогут изучать живопись, техники дизайна и рисунка, заниматься музыкой”, – сказано в сообщении.

Комплекс появится на пересечении улиц Александры Монаховой и Эдварда Грига. Функционально и планировочно здание будет состоять из двух частей. В одной будут помещения школы искусств, другую часть отдадут под офисы.

Площадь центра составит 6,7 тысячи квадратных метров. В составе школьного блока будут музыкальные кабинеты, медиацентр, студии танцев, живописи, керамики. Также предусмотрены раздевалки и зрительный зал.

На первом этаже офисной части разместится кафе. На втором обустроят зал для конференций. Верхние этажи будут отданы под кабинеты, переговорные и другие офисные помещения.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил, что общественный центр построят в стиле деконструктивизм. Одна из стен здания будет иметь наклон.

По словам Кузнецова, такая стилистика здания является отсылкой к творчеству канадского и американского архитектора, лауреата Притцкеровской премии Фрэнка Гери.

“За счет такого решения центр будет выделяться и позволит разнообразить архитектурный ландшафт”, – добавил Кузнецов.

При строительстве общественного центра используют фибробетонную плитку под кирпич, декоративные наклонные витражи, штукатурку белого и графитового цвета. Это подчеркнет пластику, сгладит отдельные элементы фасада и сформирует целостный облик здания.

Социальная инфраструктура в Сосенском активно развивается. В ноябре прошлого года в районе открылась школа № 2120. Ее построили за счет средств городского бюджета.

Образовательное учреждение рассчитано на тысячу учеников. В здании разместились классы с лаборантскими, современные спортзалы, конференц-залы. Действуют кружки живописи, шахмат, мастерская по обработке тканей, кабинеты робототехники и информационно-вычислительных технологий.

В 2021 году в Москве ввели в эксплуатацию 68 новых социальных объектов: 21 школа и столько же детских садов, один объект дополнительного образования, восемь объектов здравоохранения, 15 объектов спорта и два – культуры.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.11.20 / Скандалы: Дело замминистра стало семейным

18.05.21 / Новый численный метод делает возможным моделирование оползневых цунами

21.01.22 / Благоприятные дни для смены работы в 2022 году

17.05.21 / Аппаратный хакер привносит сетевой мультиплеер в оригинальный Game Boy

15.08.20 / Мнение: Блокада Венесуэлы поставит вопрос о мощи российского ВМФ

17.06.21 / И без каблуков можно выглядеть стильно: модные тренды лета 2021 года

21.10.21 / Разработана вакцина с галоперидолом для антипрививочников

14.06.21 / Spice Girls выпустят новую песню в честь 25-летия группы

15.10.20 / Скандалы: Кредиторы достали Анатолия Мотылева и в Лондоне

03.09.20 / Мнение: Либералы забыли о Навальном и Ефремове

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика