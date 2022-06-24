 

Мнение: День Победы над Японией возвращается

24.06.2022, 14:55, Разное
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Я календарь переверну и снова День победы над милитаристической Японией.
Несколько лет про это писал и вот оно осуществляется. Кое-что все-таки меняется.
Глава думского комитета по обороне Картаполов внес законопроект о переименовании дня воинской славы 3 сентября в День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Раньше стеснялись, не хотели расстраивать японских партнеров. Сейчас уже стесняться нечего, поэтому старый праздник возвращается.
Празднуется именно 3, а не в 2 сентября. Как повелось еще при товарище Сталине.

Источник: Colonel Cassad



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