Мнение: День Победы над Японией возвращается

Я календарь переверну и снова День победы над милитаристической Японией.

Несколько лет про это писал и вот оно осуществляется. Кое-что все-таки меняется.

Глава думского комитета по обороне Картаполов внес законопроект о переименовании дня воинской славы 3 сентября в День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Раньше стеснялись, не хотели расстраивать японских партнеров. Сейчас уже стесняться нечего, поэтому старый праздник возвращается.

Празднуется именно 3, а не в 2 сентября. Как повелось еще при товарище Сталине.

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