Скандалы: «Закат майнинга»

Игроки крипторынка массово продают видеокарты на Avito

Из-за падения курса биткоина до минимума за полтора года и укрепления рубля майнеры в России начали массово продавать видеокарты на Avito примерно за треть цены. Майнинг больше не приносит не только ощутимой прибыли, но и с трудом покрывает затраты на электричество, говорят участники рынка. Майнеры начали активно продавать видеокарты на Avito, рассказали Forbes на условиях анонимности несколько игроков, занимающихся добычей криптовалют.

По словам одного из собеседников Forbes, рынок майнинга рухнул в июне примерно в пять раз к марту–апрелю 2022 года. «Те, у кого дорогая электроэнергия, ушли в ноль или даже майнят себе в убыток», — отметил собеседник Forbes. Он добавил, что цены на видеокарты в июне упали примерно в три раза по отношению к марту–апрелю. Например, видеокарту Nvidia GeForce RTX 3090 сейчас можно купить на Avito за 170 000 рублей, в то время как в марте ее цена достигала почти 540 000 рублей.

Майнеры пытаются избавиться от оборудования из-за падения курса крупнейшей по капитализации и самой популярной криптовалюты — биткоина, а также из-за выросшего курса рубля, говорит собеседник Forbes. С начала мая биткоин упал в цене более чем на 40%, до $22 585 за монету. А курс доллара на Московской бирже опустился ниже 53 рублей впервые за семь лет.

«Биткоин во всем мире котируется к доллару. В марте–апреле, когда рубль упал, доходность от биткоина взлетела до максимумов. Я менял его по курсу 5,2 млн рублей за монету. Хотя тогда биткоин стоил около $40 000, что далеко от максимумов 2021 года, но благодаря обесцениванию рубля в более чем два раза рублевая доходность взлетела», — отметил собеседник Forbes.

Еще один майнер, который продает на Avito видеокарты, рассказал, что майнинг теперь не приносит «ощутимой прибыли», а видеокарты на этой площадке подешевели в три раза. Он также считает, что причина этого в упавшем курсе биткоина.

Представитель Avito рассказал Forbes, что в апреле продажи видеокарт на площадке упали на 7% год к году, а в мае — на 3,5% год к году. Предоставить данные о том, как изменилось число объявлений о продаже видеокарт, в сервисе отказались.

По словам финансового аналитика майнинговой компании BitRiver Владислава Антонова, на Avito по России сейчас выставлено 3000 объявлений о продаже видеокарт Nvidia GeForce RTX 3060 и 731 объявление о продаже Nvidia GeForce RTX 3090, которые являются топовыми. По количеству объявлений можно сделать вывод, что майнеры активно «скидывают» видеокарты, пока их можно продать, считает Антонов. По его словам, финансовые отчеты публичных майнинговых компаний показали, что им пришлось в четыре раза увеличить продажи криптовалюты, чтобы свести концы с концами и пережить криптозиму. «Если накоплений нет, то приходится сокращать расходы через продажу оборудования», — объясняет новый тренд эксперт.

Еще одной причиной продажи видеокарт может быть переход блокчейна Ethereum в августе 2022 года на алгоритм майнинга Proof-of-Stake (PoS) вместо добычи по алгоритму Proof-of-Work (PoW), полагает Антонов. Согласно новым правилам, ключевое значение будет иметь количество токенов, которыми уже владеет пользователь. «Если майнинг другой криптовалюты, кроме ETH, не будет прибыльным, то это означает закат майнинга на видеокартах», — прогнозирует финансовый аналитик BitRiver.

Майнеры уже давно разделились на профессиональных и домашних: последние больше подвержены паническим настроениям, именно они быстрее входят в растущий рынок и выходят на падающем, говорит интернет-омбудсмен и сооснователь Русской майнинговой компании Дмитрий Мариничев. «Именно их предложения мы и видим на Avito и других ресейл-площадках. В то же время крупные профессиональные игроки лучше готовы к значительным колебаниям — обычно у них есть технический и экономический запасы прочности», — полагает Мариничев.

Глава компании-разработчика софта для добычи и оборота цифровых активов EMCD Михаэль Джерлис говорит, что период, когда котировки криптовалют стремительно снижаются, называют «медвежьим рынком». «Во время медвежьего рынка большое количество добывающих криптовалюты действительно отключают старое оборудование, которое становится нерентабельным, в том числе видеокарты», — утверждает он. После этого у майнеров остается два варианта: продать оборудование или оставить его до лучших времен, когда биткоин вновь будет торговаться на максимальных уровнях, добавил Джерлис.

Владислав Скобелев, Ирина Юзбекова

Оригинал материала: “Форбс”