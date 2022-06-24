Украина: в ходе войны разрушены более 150 культурных объектов

С начала войны на территории Украины были частично или полностью разрушены многие культурные объекты, в том числе церкви, памятники, музеи и исторические здания. В ЮНЕСКО вновь обратилась с призывом уважать международное право, а также заявили о готовности оказывать поддержку в восстановлении того, что разрушено.

Новые данные по разрушениям

Новые данные об ущербе, нанесенном культурным объектам Украины с начала российского наступления 24 февраля 2022 года, были опубликованы ЮНЕСКО в четверг. Эксперты установили, что в результате боевых действий были частично или полностью разрушены 152 культурных объекта, в том числе 70 религиозных сооружений, 30 исторических зданий, 18 домов культуры, 15 памятников, 12 музеев и семь библиотек.

– Необходимо положить конец этим многочисленным нападениям на украинские культурные объекты. Культурное наследие во всех его формах никогда не должно быть объектом нападений. Я вновь обращаюсь с призывом уважать международное гуманитарное право, в частности Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта», – заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

В докладе ЮНЕСКО отмечается, что три четверти объектов, которые были разрушены или повреждены, находятся в трех регионах: в Донецкой области, где по-прежнему идут интенсивные боевые действия, – повреждено 45 объектов культуры, в Харьковской области – 40 поврежденных объектов, в Киевской области – 26 поврежденных объектов.

Чрезвычайные меры по охране культурных объектов

С начала войны Генеральный директор ЮНЕСКО инициировала ряд чрезвычайных мер, чтобы максимально предотвратить разрушения. ЮНЕСКО оказывала техническую консультативную помощь экспертам на местах в целях защиты зданий и проведения инвентаризационных работ. Были определены укрытия для защиты объектов, которые можно было перемещать, а также усилены противопожарные меры.

ЮНЕСКО помогла украинским властям с маркировкой культурных объектов отличительной эмблемой Голубого щита. Этот символ указывает на то, что объект защищен Гаагской конвенцией 1954 года. Таким образом, любое нарушение, затрагивающее такой объект, считается нарушением международного права и может стать предметом судебного разбирательства.

Семь объектов в Украине внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. К счастью, ни один из них не пострадал.

В ЮНЕСКО помогают украинским властям выявлять и документировать повреждения культурных объектов, что облегчит в будущем процесс их восстановления. В ЮНЕСКО уже создан фонд, предназначенный для осуществления мер в поддержку Украины.

В ЮНЕСКО приступили к созданию базирующейся в Киеве целевой группы по охране культурных ценностей, которая вскоре направит на места миссию экспертов по вопросам наследия.