 

Беглов лишает городской парламент права выбирать вице-губернаторов

24.06.2022, 14:10, Разное
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Новая поправка губернатора Александра Беглова позволит градоначальнику выбирать кандидатур вице-губернаторов без участия городского парламента. Это решение отнимет еще больше полномочий у парламента.

В четверг, 23 июня, в петербургском ЗакСе во втором чтении приняли соответствующую поправку главы региона к Уставу города. В ходе голосования против закона выступили только 9 представителей ЗакСа. Таким образом парламент сам ограничил себя в возможности влиять на назначение вице-губернаторов.

Ситуацию прокомментировал депутат ЗакСа от фракции «Яблоко» Борис Вишневский. Он отметил, что такое расширение полномочий градоначальника неприемлемо. По мнению Вишневского, Беглов предложил «открыто и цинично» самому парламенту «отойти в сторону». Также отмечается, что право выбирать вице-губернаторов закреплено в Уставе Санкт-Петербурга с самого его появления. Такие изменения могут привести к серьезным последствиям.

«С самого начала закладывалось положение о том, что законодательная власть имеет право и возможность участвовать в формировании исполнительной. Это право предусмотрено всеми Федеральными законами, существующими с тех пор», – объяснил Вишневский.

Примечательно, что Смольный не в первый раз поступает подобным образом. Аналогичная ситуация уже происходила в случае с застройками КРТ. Смольный получил право самостоятельно регулировать пределы этих зон. До этого Беглов хотел добиться возможности на досрочное прекращение полномочий глав советов муниципальных депутатов и местных администраций. Это существенно расширило права губернатора.

Ранее СМИ заявляли, что назначение Бельского председателем городского парламента произошло с определенными целями. Он поможет продвигать законопроекты губернатора.

Не исключено, что подобным образом Александр Беглов демонстрирует неготовность воспринимать критику своих решений. Еще в начале 2022 года на это указывали эксперты-психологи. Также он окружает себя «надежными» людьми, чтобы не возникало противоречий. Такие решения могут негативно повлиять на будущее Петербурга.



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