 

Депутат Алтухов поддержал изменение подхода к лицензированию алкоголя

24.06.2022, 14:05, Новости дня
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Глава экспертного совета совершенствования законодательства по обороту и производству алкоголя и табачной продукции при думском комитете по экономической политике Сергей Алтухов поддержал изменение в закон о порядке выдачи лицензий на розничную торговлю алкоголем.

«Согласно действующему сейчас порядку лицензирования – в случае отказа в выдаче лицензии, уплаченная за её оформление государственная пошлина заявителю не возвращается. Соискатель должен при подаче повторного пакета документов уплатить госпошлину снова», – приводятся слова парламентария в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Он добавил, что «лицензия на торговлю алкогольной продукцией стоит дорого, особенно для субъектов малого бизнеса. Бывают случаи, когда в лицензии отказали раз или два, и предприниматель «уходит в тень» – начинает торговлю алкоголем нелегально, без лицензии.

«Часто именно такие точки становятся каналом сбыта контрафактной, опасной для здоровья продукции. Происходит это порой потому, что на новую заявку элементарно не хватает оборотных средств. Важно предпринимателям дать возможность в разумные сроки устранить ошибки, о которых им сообщит лицензионный орган», – указал Алтухов.

Рассматриваемые поправки в ст. 19 «Порядок выдачи лицензий» Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» помогут уменьшить финансовые риски и издержки хозяйствующих субъектов, станут реальным подспорьем для малого бизнеса в непростых экономических условиях, заключил депутат.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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