Врач указала на серьезные последствия теплового удара

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24.06.2022, 14:05, Новости дня
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Тепловой удар – опасное явление, он может привести к серьезным последствиям, в том числе для сердечно-сосудистой системы, сообщила врач-терапевт, профпатолог Екатерина Романова.

Критические признаки теплового (солнечного) удара – это головная боль, головокружение, вялость, рвота, судороги, сказала специалист «Газете.Ru».

«При наличии одного или нескольких из этих симптомов необходимо вызвать скорую помощь. Не стоит пренебрежительно относиться к солнечному удару, так как он может привести к серьезным последствиям для организма, вплоть до остановки сердца», – отметила врач.

Также признаками теплового удара могут быть сухость кожи, повышение температуры, нарушение сознания, потеря сознания. В таких случаях следует немедленно вызывать скорую.

До приезда медиков нужно переместить пострадавшего в прохладное помещение, придать ему горизонтальное положение, приподнять ноги.

Кроме того, с пострадавшего надо снять одежду и охладить с помощью вентилятора, обрызгивания водой и льда, который нужно прикладывать к шее, подмышкам и промежности.

«Важно: следите, чтобы пакет со льдом не касался кожных покровов напрямую. Используйте ткань или полотенце в качестве прокладки. Измерьте температуру тела пострадавшего. Не используйте ацетилсалициловую кислоту или парацетамол для снижения температуры пострадавшего», – заключила специалист.

Ранее заслуженный врач РФ Михаил Каган заявил, что в РФ и в других странах начали распространяться более заразные подварианты штамма коронавируса «омикрон», которые могут вызвать новую волну заболеваемости.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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