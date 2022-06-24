Шольц назвал «большим прогрессом» решение ЕС дать статус кандидата Украине и Молдавии

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о «большом прогрессе» после решения ЕС предоставить Украине и Молдавии статус кандидата на вступление в Евросоюз.

«Это большой прогресс», – прокомментировал канцлер журналистам на полях саммита ЕС в Брюсселе решение присвоить статус кандидата на вступление Киеву и Кишиневу, передает РИА «Новости».

Он заявил, что все шесть государства Западных Балкан могут положиться на Германию, которая поддержит их в том, чтобы они сейчас добились быстрого прогресса на пути в Европу.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны – кандидата на вступление в состав сообщества.

Также Шольц сообщил о готовности Европы к тяжелым вызовам, связанным с импортом энергоносителей из России.

«Мы все очень тщательно подготовлены к тяжелым вызовам, связанным с импортом ископаемых ресурсов из России. Поэтому мы рано ввели санкции в отношении угля и нефти, предприняли другие действия для развития нашей инфраструктуры таким образом, чтобы быть в состоянии получать газ из других стран», – сказал Шольц прессе на полях саммита ЕС в Брюсселе.

Он отметил необходимость усилить поиски альтернативы российскому газу.

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