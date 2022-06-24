“Мне трудно смотреть на мужа, который ест по 12 часов – ему это можно”: Ляйсан Утяшева рассказала о своем рационе и рационе Павла Воли

Бывшая гимнастка, а ныне телеведущая Ляйсан Утяшева может похвастаться стройной фигурой. Правда, мало кто подозревает, что все это — кропотливая работа знаменитости над собой и строгие ограничения в еде.

«Нет» сахару и агрессия из-за мяса

Ляйсан признается, что очень склонна к полноте, поэтому ей приходится постоянно следить за своим питанием, избегать излишеств в еде. Лишние килограммы чаще всего появляются от поедания сахаросодержащих продуктов, поэтому от этой еды спортсменка раз и навсегда отказалась. Она не ест мучного, йогуртов, не пьет соки из пакетов.

Звезда также ограничивает себя в мясе. Спортсменка признается, что у нее странная и необъяснимая реакция на данную продукцию. Оказывается, из-за такой еды Ляйсан становится агрессивной. Тем не менее полностью исключать из своего рациона мясо спортсменка не стала. Периодически она может себя побаловать тем или иным мясным деликатесом, если знает, что ей предстоят серьезные физические нагрузки, энергозатратные дела.

Чтобы не поправляться, спортсменка придумала следующий лайфхак: повесить на холодильник фото, где она на тридцать кило полнее.

Худощавый муж-едок

Пока Ляйсан строго следит за фигурой и весом, ее муж — комик Павел Воля — ни в чем себе не отказывает. Сколько бы он ни ел, не поправляется. Павел от природы очень худощавый и в юности даже комплексовал по поводу своей излишней худобы. Для него каждый набранный килограмм — это большая радость, ведь так он выглядит более мужественным.

Недавно звездные супруги отправились на отдых. Ляйсан в своем микроблоге рассказала подписчикам о том, что муж ест двенадцать часов в сутки. Конечно, находиться рядом с таким партнером человеку, который вынужден регулярно ограничивать себя в еде, сложно. Тем не менее за долгие годы брака Ляйсан уже научилась не обращать на это внимания.

Спортсменка выразила надежду, что дочка унаследует быстрый метаболизм отца и тоже не будет поправляться.