Предоставление Украине статуса кандидата в ЕС прошло на фоне разочарования для Западных Балкан

На минувшем саммите ЕС Украина и Молдавия получили статус кандидатов в члены, однако страны Западных Балкан ждало разочарование, пишет Die Welt. Между тем, они ожидают прогресса в вопросе евроинтеграции уже долгие годы: как отмечает издание, отсутствие продвижения может привести их к серьёзным политическим последствиям.



AP

Прошедший в минувший четверг саммит ЕС оставил смешанные чувства для канцлера ФРГ Олафа Шольца, пишет Die Welt. Саммит начался с разочарования, когда стало ясно, что переговоры о вступлении в ЕС Албании и Северной Македонии так и не начнутся из-за оппозиции со стороны Болгарии: при этом Брюссель обещал Албании и Северной Македонии вхождение в ЕС ещё в 2003 году.

Тем же вечером страны ЕС согласовали предоставление статуса кандидатов на членство для Украины и Молдавии, пишет Die Welt. При этом за закрытыми дверями разгорелись нешуточные дебаты: в частности, представители от Австрии и Словении настаивали на том, что статус кандидата должна получить также Босния и Герцеговина. Однако всё завершилось невнятным компромиссом, в рамках которого Боснии пообещали обсудить конкретные сроки предоставления статуса кандидата на следующем саммите ЕС.

При этом многие эксперты говорят о том, что отсутствие конкретных перспектив по вступлению в ЕС сильно подогревает общественные настроения в Боснии, пишет Die Welt. Между тем, в октябре в стране пройдут президентские и парламентские выборы. Однако на прошедшем саммите об этом никто не подумал, отмечает издание. В Брюсселе царило праздничное настроение по поводу предоставления Украине статуса кандидата.

Вместе с тем, издание напоминает, что изначально ведущие страны Европы, такие как Франция и Германия, скептично относились к членству Украины в ЕС. Однако в ходе своей недавней поездки в Киев Эммануэль Макрон и Олаф Шольц внезапно превратились в ярых сторонников статуса кандидата для Украины. Именно такая смена позиции и обеспечила итоговое одобрение со стороны ЕС, поскольку вслед за Берлином и Парижем своё мнение поменяли и многие другие страны, такие как Нидерланды и Дания.

Смена риторики далась Шольцу и Макрону легко, пишет Die Welt. Они знают, что статус кандидата для Украины ещё долгое время ничего не изменит для ЕС, поскольку сам статус ни к чему не обязывает. Европейцам оно ничего не стоит, а сам процесс вступления может затягиваться на долгие годы.