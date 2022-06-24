 

Предоставление Украине статуса кандидата в ЕС прошло на фоне разочарования для Западных Балкан

24.06.2022, 13:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На минувшем саммите ЕС Украина и Молдавия получили статус кандидатов в члены, однако страны Западных Балкан ждало разочарование, пишет Die Welt. Между тем, они ожидают прогресса в вопросе евроинтеграции уже долгие годы: как отмечает издание, отсутствие продвижения может привести их к серьёзным политическим последствиям.


AP

Прошедший в минувший четверг саммит ЕС оставил смешанные чувства для канцлера ФРГ Олафа Шольца, пишет Die Welt. Саммит начался с разочарования, когда стало ясно, что переговоры о вступлении в ЕС Албании и Северной Македонии так и не начнутся из-за оппозиции со стороны Болгарии: при этом Брюссель обещал Албании и Северной Македонии вхождение в ЕС ещё в 2003 году.

Тем же вечером страны ЕС согласовали предоставление статуса кандидатов на членство для Украины и Молдавии, пишет Die Welt. При этом за закрытыми дверями разгорелись нешуточные дебаты: в частности, представители от Австрии и Словении настаивали на том, что статус кандидата должна получить также Босния и Герцеговина. Однако всё завершилось невнятным компромиссом, в рамках которого Боснии пообещали обсудить конкретные сроки предоставления статуса кандидата на следующем саммите ЕС.

При этом многие эксперты говорят о том, что отсутствие конкретных перспектив по вступлению в ЕС сильно подогревает общественные настроения в Боснии, пишет Die Welt. Между тем, в октябре в стране пройдут президентские и парламентские выборы. Однако на прошедшем саммите об этом никто не подумал, отмечает издание. В Брюсселе царило праздничное настроение по поводу предоставления Украине статуса кандидата.

Вместе с тем, издание напоминает, что изначально ведущие страны Европы, такие как Франция и Германия, скептично относились к членству Украины в ЕС. Однако в ходе своей недавней поездки в Киев Эммануэль Макрон и Олаф Шольц внезапно превратились в ярых сторонников статуса кандидата для Украины. Именно такая смена позиции и обеспечила итоговое одобрение со стороны ЕС, поскольку вслед за Берлином и Парижем своё мнение поменяли и многие другие страны, такие как Нидерланды и Дания.

Смена риторики далась Шольцу и Макрону легко, пишет Die Welt. Они знают, что статус кандидата для Украины ещё долгое время ничего не изменит для ЕС, поскольку сам статус ни к чему не обязывает. Европейцам оно ничего не стоит, а сам процесс вступления может затягиваться на долгие годы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.08.21 / Десантники починили фонтан в центре Омска

26.03.22 / Мнение: Галковский разочаровывает

26.03.22 / Дерматолог рассказал об использовании отечественных лекарств по офсетным контрактам

22.12.21 / Как сделать креативный новогодний подарок за 100 рублей? Выход есть!

30.12.21 / Володин рассказал о подписанных президентом важных законах

19.06.22 / К чему снится грудь?

29.06.21 / Среди вакцинированных россиян разыграют десять мест в Совете Федерации

19.01.22 / Когда нет вертикали власти, вас некому ограбить

17.06.22 / Скандалы: В Питере — жить

22.02.22 / В Пензенской, Саратовской и Волгоградской областях ввели режим ЧС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика