 

Впервые за 28 лет сенат США одобрил законопроект об оружии

24.06.2022, 13:00, Разное
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Американский сенат впервые за 28 лет принял законопроект, ограничивающий для граждан США доступ к оружию, пишет Newsweek. Как отмечает издание, сенаторы пошли на этот шаг после серии недавних массовых расстрелов, среди которых и трагедия в начальной школе техасского городка Увальде.


AP

Сенат США принял первый за 28 лет законопроект об оружии, пишет Newsweek. Однако, как отмечает издание, этот документ «делает меньше, чем закон 1994 года».

Законопроект поддержали 65 сенаторов, 33 проголосовали против.

На принятие документа, цель которого — не допустить попадания огнестрельного оружия в руки опасным лицам, повлияли недавние случаи массовых убийств, в том числе трагедия в начальной школе в техасском городе Увальде, говорится в статье.

Между тем сторонники контроля над огнестрельным оружием отметили, что законопроект не восстанавливает вводившийся в 1994 году запрет на полуавтоматические винтовки военного образца, который в своё время, как считается, поспособствовал снижению насилия с использованием огнестрельного оружия.

Тем не менее данный документ вводит, среди прочего, новые наказания за покупку оружия через третьих лиц и усиливает законы, направленные на то, чтобы не допустить попадания огнестрельного оружия лицам, замеченным в бытовом насилии или незаконной торговле оружием.

Кроме того, законопроект предусматривает выделение дополнительного финансирования на такие сферы, как психическое здоровье и школьная безопасность. Он также усиливает проверку биографических данных потенциальных покупателей оружия в возрасте до 21 года, требуя, в частности, изучения данных об их психическом здоровье, пишет Newsweek.



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