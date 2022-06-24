Скандалы: Сезон раскулачивания олигархов

Владимир Зеленский прибирает к рукам активы Дмитрия Фирташа – Игорь Коломойский на очереди?

Завершилась эпопея с отъёмом у Дмитрия Фирташа принадлежавших ему 26 областных газораспределительных сетей. Правительство Украины передало их государственному монополисту «Нафтогазу». Раскулачивать Фирташа, изолированного в Австрии в ожидании депортации в США, начали в августе прошлого года, – сети миллиардера не смогли вовремя оплатить долги (порядка 340 миллионов долларов), что и стало поводом к отъёму сетей государством. Интрига была в том, что суды, как ни странно, были на стороне Фирташа.

Именно областные суды обеспечивали областным же активам Фирташа неприкосновенность – в августе прошлого года Зеленский, не имея возможности преодолеть возникающие в областных судах препоны, даже пытался решить вопрос с отъёмом облгазов в обход суда, посредством решения СНБО. Но даже заручившись поддержкой главы Совбеза Данилова, Зеленский не смог продавить ситуацию в свою пользу – как выяснилось, облгазы заранее договаривались об отсрочках выплат. Всё изменила спецоперация – в условиях «военного времени» Зеленский смог заручиться поддержкой военно-гражданских администраций, а те, в свою очередь, «продавили» областных руководителей и суды. Итогом стало решение правительства о передаче областных газораспределительных сетей «Нафтогазу», и двадцатилетнему доминированию Фирташа на рынке пришёл конец. Кроме того, Госбюро расследований уличило Фирташа в нанесении украинскому государству ущерба в размере полутора миллиардов гривен (порядка 3 миллиардов рублей) – эту сумму воротиле придётся покрыть. Таким образом, с Фирташем рассчитались и за майдан 2013-2014 годов, который начался с его подачи, и за многолетнюю финансовую поддержку майданщиков.

В Киеве поговаривают, что следующим в очереди на раскулачивание стоит «папа Карло» Зеленского – Игорь Коломойский. Выясняется, что ради того, чтобы обеспечить своему Кременчугскому НПЗ доминирование на украинском рынке, Коломойский якобы уничтожил 4 других НПЗ – Лисичанский, Одесский, Дрогобычский и Надворнянский. Но Кременчугский НПЗ недавно попал под российскую «калибровку», и в итоге украинская армия осталась без солярки, за что теперь и собираются спросить с Коломойского по полной программе. Поговаривают, что олигарху запретили выезжать из страны – то ли его в самом деле собрались сажать за решётку, то ли решили основательно припугнуть.

Александр Артищенко

Оригинал материала: “Наша Версия”