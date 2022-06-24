В России создали нейросеть для оптимизации работы электростанций

Российские ученые создали нейросеть для тестирования газотурбинных электростанций, она позволит ускорить работу систем электроснабжения и повысить качество выработки электричества.

Нейросеть создали исследователи Пермского Политеха (ПНИПУ), она сокращает время теста электростанции и позволяет получить данные для ее тонкой настройки, передает Ura.ru.

«Чтобы повысить качество выработки электроэнергии, специалисты проводят моделирование систем электроснабжения, используя классические модели. Но они действуют недостаточно быстро, и поэтому тестировать с их помощью различные алгоритмы управления неудобно и долго. Ученые Пермского Политеха предложили использовать для этого предварительно обученные нейросети», – сказали в вузе.

Нейросеть позволяет снизить риски выхода из строя системы, увеличить выработку электроэнергии. Программно-моделирующий комплекс назвали «Нейродин». Он сможет заменить иностранные аналоги, такие, как MATLAB-Simulink.

Ранее российские ученые обучили нейросеть самой полной сборке генома человека и опубликовали ее в открытом доступе.

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