Песков прокомментировал возможность национализации Германией части «Северного потока – 2»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал публикацию о возможной национализации ФРГ части «Северного потока – 2», отметив, что это гипотетические рассуждения без официальных заявлений.

«Давайте не будем с вами заниматься такими гипотетическими рассуждениями, наверное, если будут какие-то конкретные действия, то, конечно, в первую очередь это будет работа для юристов с тем, чтобы дать правовую оценку таким действиям, если они действительно обсуждаются», – передает РИА «Новости» его слова.

Песков добавил, что, не зная сути происходящего, что-то говорить было бы неверно. «Мы пока не можем оценивать, мы не имеем пока никаких ни официальных заявлений, ничего. Ну при всем уважении или неуважении, но публикация Spiegel не может быть основанием для каких-то ответственных заявлений», – заключил Песков.

Ранее в немецких СМИ появилась информация о планах министерства финансов Германии конфисковать пролегающую по территории страны часть «Северного потока – 2», что позволило бы соединить трубы, ведущие с суши на море, с подвижным терминалом СПГ.

Также в пятницу вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек объявил в Германии газовый кризис и призвал снизить потребление газа «везде, где возможно».

До этого Хабек объявил об активизации второй стадии плана чрезвычайно ситуации по газу, он предполагает, в частности, что фирмы должны приступить к мерам экономии расхода газа.

Правительство Германии выражало опасения, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну.

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