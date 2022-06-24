В профсоюзах рассказали об импортозамещении на российских предприятиях
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Профсоюзные деятели рассказали, что сейчас делается в разных отраслях РФ для импортозамещения, в числе разработок – мобильные радиостанции, выпуск бумаги для печати, тепловизоров, а также двигатели.
Разработка АО «Концерн «Созвездие» по гражданским цифровым мобильным радиостанциям входит в число задач по импортозамещению, сообщила председатель профкома предприятия Елена Московцева, информирует «Солидарность».
«Это первая разработка гражданского назначения за долгие голы, так что здесь выполняется сразу две серьезные государственные задачи – и импортозамещение, и диверсификация продукции ранее исключительно военных производств для гражданских рынков. Линейка новой DMR-аппаратуры включает переносные, автомобильные радиостанции и ретранслятор», – сказала она.
Эти устройства совместимы с существующими российскими и зарубежными системами, и могут применяться на железнодорожном транспорте, в аграрном секторе, Росгвардии, МЧС, МВД, скорой помощи, логистических и транспортных компаниях.
Также в РФ в кратчайшие сроки восстановили и усовершенствовали производство глянцевой бумаги, рассказал председатель профкома ОАО «Котласский ЦБК» – Филиал АО «Группа «ИЛИМ» в Коряжме Андрей Седелков.
«И процессы получились более экологически чистые и более экономичные для собственного бюджета, чем ранее. Знаете, не было даже вопроса, получится или нет», – поделился он.
Председатель профкома АО «Лыткаринский завод оптического стекла» (холдинг «Швабе», Ростех) Юрий Мигунов заявил, что импортозамещение на заводе оптического стекла началось еще во время пандемии коронавируса.
«Наши специалисты вместе с ОКБ «Астрон» разработали и начали выпуск нового теплотелевизионного регистратора, чтобы в местах интенсивного трафика автоматически и бесконтактно выявлять людей с повышенной температурой тела», – сказал он.
В марте 2020 года теплотелевизионный комплекс появился на проходной завода, позже его применили для слежения за температурными показателями сотрудников и посетителей Минпромторга, Минэкономразвития и других ведомств и федеральных агентств.
Председатель профкома Ярославского моторного завода («Автодизель») Елена Жукова пояснила, что предприятие после введения санкций столкнулось с проблемой поставок импортных комплектующих.
Но у завода был «определенный задел» по производству двигателей ЯМЗ-530, и сейчас ведется работа с альтернативными поставщиками. По ее словам, активное импортозамещение на ЯМЗ началось около трех лет назад, тогда на «ГАЗ» наложили санкции.
«Мы на соседнем заводе дизельной аппаратуры (тоже входит в группу «ГАЗ») освоили, например, производство топливных насосов высокого давления для рядных двигателей», – поделилась она.
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