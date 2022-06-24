«Так не бывает, это нечестно» – московский финансовый аналитик пригрозил самосожжением, убедившись, что нынешний курс рубля близок к реальному

Один из известных финансовых аналитиков, проживающих в Москве, пригрозил самосожжением, если власти немедленно не установят «справедливый» курс рубля.

Ещё в марте он советовал закупаться валютой по курсу в 180-200 рублей и обещал своим читателям в сети, что самые нетерпеливые уже в апреле смогут откупиться по 300-400, а летом курс доллара и вовсе пробьёт отметку в 500 рублей. Многие последовали совету эксперта и теперь интересуются его домашним адресом.

Когда рубль начал отыгрывать позиции, аналитик сначала говорил, что это краткосрочный, временный казус, затем он утверждал, что курс «нарисован» и никто не сможет купить валюту по нему. Когда началась продажа валюты населению, эксперт назвал всё происходящее фейком и указывал, что неофициальные обменники предлагают совсем другой курс. Наконец, когда и у «менял» курс приблизился к официальному, знаток выдал новую теорию – о том, что почти все доллары и евро в России поддельные и за рубежом их попросту не примут.

Неделю назад блогер даже анонсировал громогласное разоблачение «путинской валютной аферы». Во время отдыха в Турции он включил видеозапись в прямом эфире и пошёл в один из банков, чтобы обменять там купленные в Москве доллары. Предупредив банкиров о том, что купюры у него явно поддельные, он попросил засвидетельствовать этот факт, однако проверка показала, что они настоящие. История повторилась ещё в двух финансовых учреждениях Стамбула, после чего аналитик без объяснения причин прервал прямой эфир и не появлялся в сети ещё неделю.

Финансист снова вышел на связь уже, когда вернулся обратно. Он объявил, что госэкономисты обязаны установить «справедливый» курс национальной валюты, соответствующий объёму введённых санкций и мартовским прогнозам. В ином случае эксперт угрожает совершить самосожжение на Красной площади и таким образом привлечь внимание мира к проблеме.

– Такого курса, как вы рисуете, не бывает, это нечестно, это идёт вразрез со всеми прогнозами приличных специалистов. Люди несколько месяцев назад вложились в валюту и теперь прогорели, их сбережения сократились в несколько раз, и это на вашей совести, – обратился он к властям. – Удерживая подобный курс, вы фактически обнуляете репутацию большинства нормальных прогнозистов, вы намеренно действуете вразрез с их предсказаниями, и это ни что иное, как финансовый фашизм, война, объявленная всему здоровому миру.

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